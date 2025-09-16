Concentración sanitaria por el Estatuto Marco Representantes del sector sanitario de Satse, CSIF, CCOO y UGT se han concentrado este martes en el Hospital Valdecilla

Representantes del sector sanitario de Satse, CSIF, CCOO y UGT se han concentrado este martes en el Hospital Valdecilla, coincidiendo con movilizaciones en toda España, para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco que incluya «mejoras reales» a los profesionales de este sector.

En un comunicado, CCOO ha pedido «respeto» a todo el personal del Sistema Nacional de Salud porque lo único que reivindican son «sus derechos» y no «privilegios».

En este sentido, ha señalado que ese Estatuto Marco debe de implementar desde una reclasificación profesional «justa y adecuadamente retribuida», hasta una jubilación parcial con cobertura «inmediata» en las plantillas, pasando por una jubilación anticipada y voluntaria sin penalizaciones o una jornada laboral «regulada, realista y saludable» que garantice descansos y conciliación familiar y personal.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería de Cantabria (Satse), en un comunicado, ha pedido al Ejecutivo nacional que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un Estatuto «para avanzar» que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

Y ha reclamado acabar con «años de recortes, precariedad y discriminación», al considerar que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley «incompleta, parcial e interesada» que no responde a las necesidades del personal de la sanidad pública.

Satse ha criticado que el Ministerio de Sanidad ha roto, «de manera unilateral», el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma.

«Se trata de que la Ley del Estatuto Marco contemple el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional, y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal de la Sanidad, además de la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial», ha apostillado

Además, en la concentración se ha puesto de manifiesto la «necesidad y plena disposición» de los sindicatos a seguir negociando para lograr «la mejor ley posible», teniendo en cuenta que es la norma «clave» para una sanidad de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público