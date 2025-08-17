Quién es quién en el conflicto educativo

Nacido en Argoños e hijo de docentes. Estudió en la pública y desde joven ha estado vinculado a movimientos sociales, como el Consejo Escolar. Es ... miembro de la Junta de Personal desde las últimas elecciones en 2022. Hasta entonces ha trabajado en diferentes centros y tiene destino en el IES Lope de Vega, en Cayón. Un puesto, dice, «al que retornaré cuando concluya la legislatura», porque en STEC, «rotar en las liberaciones es un rasgo identitario».

Rus Trueba ANPE Profesora de música al ritmo de la acción sindical desde 2005

Profesora del cuerpo de Secundaria con especialidad en música, también tiene el título de profesora de piano. Rus Trueba es actualmente la presidenta de la Junta de Personal Docente, pero forma parte del organismo desde 2010. Está liberada por el sindicato desde 2005, un año después de obtener su plaza. Ejerce la Presidencia de ANPE Cantabria desde 2014. Estudió Historia en la UC e Historia y Ciencias de la música en la Universidad de Oviedo.

Conchi Sánchez Comisiones Obreras (CC OO) Una maestra de lengua extranjera volcada como delegada

Convencida de que la labor sindical debe «contribuir en la lucha contra la desigualdad y mejorar la vida de la gente», Conchi Sánchez es delegada desde hace seis años. Pero desempeña funciones sindicales desde 2014. Es maestra de lengua extranjera (de inglés) y comenzó su vida laboral en la concertada. En 2007 obtuvo su plaza jurídica y pasó por diferentes escuelas rurales. El actual es su último mandato al frente de la Secretaría de Educación del sindicato.

Jesús San Emeterio UGT Una trayectoria en torno al Consejo Escolar de Cantabria

Afiliado a UGT desde 2009 y profesor interino de Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia desde 2017 hasta la actualidad. San Emeterio forma parte de la Junta de Personal Docente desde las últimas elecciones. Hasta entonces, había formado parte del equipo docente en Solares y Laredo, pero principalmente en Torrelavega, en el IES Zapatón. Su trayectoria ha estado ligada al Consejo Escolar en dos etapas: de 2006 a 2010 y del 2019 hasta la actualidad.

Sección de Educación Sindicato TÚ Un congreso cambia el rumbo del sindicato en la negociación

El sindicato TÚ, más de cien votos por encima de UGT, obtuvo tres delegados en las elecciones. Marta Trujillano, David Martín y Raquel Crespo que, a pesar de haber formado parte del diálogo, desde la celebración del Congreso del sindicato no están presentes de manera activa en la negociación. No han querido formar parte de esta información, dada la desvinculación con el conflicto, y el papel de la organización en la mesa de diálogo a partir de ahora se desconoce.

Consejería

Sergio Silva Consejero de Educación Un profesor activo en política con el PP desde 2003

Licenciado en Derecho y profesor de enseñanza Secundaria en Formación y Orientación Laboral (FOL) desde el año 2000, Silva es activo en política desde 2003, cuando comenzó como primer teniente de alcalde de Ribamontán al Monte. También ha atesorado varios cargos en el Partido Popular desde 2017. Además, ha sido director del Centro Integrado de FP La Granja de Heras de 2014 a 2022. Cree que «hasta que no llevas ocho en el aula no tienes perspectiva».

Alberto Hontañón D. G. Personal Docente Un maestro e inspector al frente del personal docente

Nacido en Londres y maestro Especialista en Educación Física y Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad de Cantabria. Desde 2006 Hontañón forma parte del cuerpo de funcionarios de Maestros y del Cuerpo de Inspectores de Educación, desde 2023. Ha dado clase en centros como el IES Augusto González de Linares (Santander), el CEIP Leopoldo y Josefa del Valle (La Cavada), el CEIP José Ramón Sánchez (El Astillero) o el CEIP Cabo Mayor (Santander).

José Luis Blanco D. G. Calidad y Equidad Educativa El miembro de equipo del Ministerio que regresó a Cantabria

Docente de Secundaria en la especialidad de Economía en diversos institutos de Cantabria. En 2011 ya formó parte del equipo de la Consejería, desde la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. También estuvo en el equipo del Ministerio de Educación, como director general de Evaluación y Cooperación Territorial hasta 2017, fecha en la que se reincorporó a su plaza en la región como Inspector Jefe de Distrito al sistema educativo cántabro.

Reyes Mantilla D. G. Centros e Infraestructuras Dos décadas al frente de un centro educativo de personas adultas

Graduada en Magisterio y funcionaria de acceso directo durante más de 37 años. Y con dos décadas dirigiendo un centro educativo de personas adultas a las espaldas. Desarrolló su carrera política como alcaldesa de Reinosa desde 2007 hasta 2009. Ha colaborado como ponente en el Consejo Escolar del Estado y la Universidad de Cantabria, además del Proyecto de Educación Responsable de la Fundación Botín

Cristina Montes D. G. FP y Educación Permanente Una carrera volcada en la Formación Profesional

Con toda su carrera profesional volcada en la FP, fue profesora de la especialidad de FOL en el IES Peñacastillo y en el IES Cantabria de Santander. También desempeñó la función de Jefa de la Unidad Técnica de FP y Educación Permanente en la Consejería. Ha formado parte del equipo de Asesoría Técnica Docente del Área de Información y Orientación Profesional del Ministerio entre 2015 y 2016.