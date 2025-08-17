El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sergio Silva se reúne con miembros de la Junta de Personal Docente en la sede del Consejo Escolar DM

Quién es quién en el conflicto educativo

Desde noviembre de 2024, la negociación del salario docente marca la agenda reivindicativa de los 37 delegados sindicales de la Junta de Personal hacia la Consejería

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:26

Junta de Personal Docente

  1. Imagen principal - Activo en movimientos sociales y liberado desde 2022
    Diegu San Gabriel STEC

    Activo en movimientos sociales y liberado desde 2022

Nacido en Argoños e hijo de docentes. Estudió en la pública y desde joven ha estado vinculado a movimientos sociales, como el Consejo Escolar. Es miembro de la Junta de Personal desde las últimas elecciones en 2022. Hasta entonces ha trabajado en diferentes centros y tiene destino en el IES Lope de Vega, en Cayón. Un puesto, dice, «al que retornaré cuando concluya la legislatura», porque en STEC, «rotar en las liberaciones es un rasgo identitario».

