Ambulancias aparcadas a la entrada de Valdecilla Sur. Daniel Pedriza

El Consejo de Gobierno aprueba hoy la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de ambulancias

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

La rescisión de mutuo acuerdo del contrato de las ambulancias que gestiona Diavida se aprobará hoy, jueves, en el Consejo de Gobierno, mientras los ... trabajadores continuaban ayer a la espera de cobrar la nómina de julio y la paga extra. Mes y medio después de que Sanidad recibiera el dictamen del Consejo de Estado que dio la razón a la empresa valenciana, tras concluir que no se habían acreditado suficientes motivos para romper con la adjudicataria del transporte programado, ambas partes han cuadrado las condiciones de esa salida pactada, que continuará con un contrato de emergencia para que otra compañía asuma la actividad hasta que se resuelva el próximo concurso público, que volverá a unificar el servicio urgente (061) y el programado, separado en dos lotes la pasada legislatura.

