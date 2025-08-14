El Consejo de Gobierno aprueba hoy la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de ambulancias

La rescisión de mutuo acuerdo del contrato de las ambulancias que gestiona Diavida se aprobará hoy, jueves, en el Consejo de Gobierno, mientras los ... trabajadores continuaban ayer a la espera de cobrar la nómina de julio y la paga extra. Mes y medio después de que Sanidad recibiera el dictamen del Consejo de Estado que dio la razón a la empresa valenciana, tras concluir que no se habían acreditado suficientes motivos para romper con la adjudicataria del transporte programado, ambas partes han cuadrado las condiciones de esa salida pactada, que continuará con un contrato de emergencia para que otra compañía asuma la actividad hasta que se resuelva el próximo concurso público, que volverá a unificar el servicio urgente (061) y el programado, separado en dos lotes la pasada legislatura.

Incluso con esa resolución a su favor, Diavida descartó continuar con el proyecto que inició en Cantabria el 1 de octubre. Eso sí, aquel espaldarazo del Consejo de Estado le permitió esquivar la ruina que le hubiera supuesto la pérdida del aval (595.000 euros) y situarle en condiciones de intentar recuperar la inversión realizada en la flota desplegada en la región (50 vehículos) y en el acondicionamiento de las naves. Una cuantía que desde la empresa cifran en torno a los 6,5 millones.

En las últimas semanas, las conversaciones han girado en torno a ese traspaso para el que se habían postulado al menos cuatro grupos: Autransa (HTGroup), actual concesionaria del servicio urgente, que ya tiene incluso algunas ambulancias preparadas en su nave de Candina para coger el relevo; Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), que perdió en la pugna con Diavida en 2024 (ganó el contrato de dos años de duración con una oferta de 11,9 millones y una bajada del precio de licitación de 1,2 millones); Ambulancias Tenorio, otra de las fuertes del sector en España, y la madrileña Sanir, la alianza formada en 2023 por Alsa y Transinsa.