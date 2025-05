Más de 70 consultorios rurales estarán sin médico varias semanas durante el verano

Aquí está el calendario inicial con las fechas en las que los consultorios rurales de Cantabria se quedarán sin médico a lo largo del verano. ... Un puzle de cuatro meses –de junio a septiembre– que la Consejería de Salud ya ha trasladado a los ayuntamientos para que la información llegue a sus vecinos y puedan gestionar los traslados a los centros más próximos en caso de necesitar asistencia sanitaria durante las vacaciones de sus facultativos de cabecera. La programación es muy similar a la del año pasado, cuando el equipo de César Pascual apostó por primera vez por suplir la falta de sustitutos en Atención Primaria, que se agrava aún más en los pueblos, con la comunicación detallada de los días en los que el médico estará ausente. Y en más de 70 de los 117 consultorios repartidos por la región en 24 zonas básicas de salud habrá semanas con las consultas fuera de servicio. En trece se notará menos porque los compañeros se cubrirán las vacaciones entre ellos (autocobertura). Y hay una decena que permanecerán cerrados del todo, bien por baja laboral prolongada o porque la plaza sigue vacante.

Ampuero

Del centro de salud de Ampuero, en la zona básica del Bajo Asón, dependen dos consultorios rurales, con actividad de lunes a viernes. El de Rasines permanecerá inactivo en junio por una Incapacidad Temporal, pero la previsión de la Gerencia es que abra el resto del verano, salvo el 1 de julio y la primera quincena de agosto (del 4 al 14), mientras en el de Limpias se ausentará el médico el 26 y 27 de junio y dos semanas en agosto (del 18 al 29).

Castro Urdiales

La asistencia de Atención Primaria en Castro se reparte entre los centros de Cotolino, donde se ubica el Servicio de Urgencias (SUAP), y La Barrera, base también del 061. De este último dependen los dos consultorios periféricos, con actividad los cinco días de la semana: Guriezo, donde el SCS garantiza la asistencia todo el verano porque los profesionales se cubrirán las vacaciones entre ellos (puede que no esté el médico titular, pero habrá consulta), mientras que en Valle de Villaverde será más difícil conseguir cita, porque no habrá facultativo los días 27 y 30 de junio; ni prácticamente el mes de julio (del 2 al 25, y el 30), ni la primera quincena de agosto, ni los días 19, 20 y 22 del mismo mes. Y en septiembre, tampoco habrá consulta las dos primeras semanas ni los días 16 y 19.

Colindres

El único consultorio rural que depende del centro de salud de Colindres (Dr. López Albo) es el de la localidad de Voto, que funciona de lunes a viernes, aunque la Gerencia garantiza la cobertura mientras el médico titular disfruta de sus vacaciones, repartidas en días sueltos entre los cuatro meses de verano –el periodo más largo es del 21 al 31 de julio–.Sus compañeros de la zona básica se encargarán de sus pacientes.

El Astillero

Tres son los periféricos del centro de salud de El Astillero, que también tiene SUAP y es base del 061, pero solo el de Villaescusa funciona de lunes a viernes.Allí el calendario de vacaciones del médico tiene marcados del 23 al 30 de junio; del 1 al 4 de julio, el 1 y el 4 de agosto (viernes y lunes) y la primera semana de septiembre, fechas en las que tampoco habrá citas en el consultorio de Obregón, que atiende el mismo profesional los martes. En Liaño, que solo abre martes y viernes, no habrá consultas ni la primera semana de junio ni la quincena del 7 al 18 de julio.

Gama

Siete consultorios rurales tiene la zona básica de Gama (el octavo, que era Riaño, no está operativo desde hace tiempo) y ninguno de ellos funciona la semana completa. El de Solórzano tiene consulta de lunes a jueves y este verano se quedará sin médico del 7 al 19 de julio, del 18 al 24 de agosto y los días 11 y 12 de septiembre. El de Treto abre todos los días salvo los jueves, y en ese caso las ausencias serán el 30 de junio, la primera semana y la última de julio, incluyendo el 1 de agosto. El consultorio de Cicero, que abre martes y jueves, no lo hará la primera semana de junio, la última de julio y la tercera de agosto. En Escalante, donde la actividad se concentra lunes y jueves, las ausencias serán el 19 de junio, el 7 y 10 de julio, y el 18 de septiembre; fechas en las que los pacientes tampoco podrán acudir a Argoños, que funciona los martes y viernes, pero el 20 de junio, el 8 y 11 de julio, y el 19 de septiembre son parte de las vacaciones del médico. En Beranga, que abre lunes, miércoles y viernes, las ausencias serán del 9 al 16 de junio, la primera quincena de agosto y del 22 al 29 de septiembre, fechas en las que tampoco habrá consulta en Hazas de Cesto, que únicamente recibe la visita del médico los jueves. Gama también tiene SUAP.

Liérganes

El centro de salud cabecera de la zona básica de Miera es el de Liérganes, que dispone de servicio de Urgencias (SUAP) y cuenta con cinco consultorios rurales. De ellos, solo el de La Cavada-Riotuerto funciona a diario. Y allí las ausencias este verano se limitarán a diez días en agosto (del 4 al 14). Las consultas de Miera (martes), Mirones (martes y jueves) y San Roque de Riomiera (lunes, miércoles y viernes), a cargo del mismo profesional, no estarán operativas del 25 de junio al 7 de julio. Y en Pámanes, que solo abre los miércoles, no habrá consulta los días 9, 16 y 23 de julio, ni el 27 de agosto.

Los Corrales de Buelna

Diez consultorios rurales se reparten por la zona básica de Besaya, con el centro de salud de Los Corrales como referente, que es también sede del SUAP. De ellos, el de Arenas de Iguña, que funciona a diario, es el único de toda la programación del SCS que no cerrará ni un solo día por vacaciones este verano. Tampoco el de Bostronizo, aunque allí solo hay visita los martes. El de San Felices de Buelna también estará cubierto, según el SCS, pero en ese caso porque otros compañeros asumirán el trabajo del médico ausente. En Bárcena de Pie de Concha, que también abre de lunes a viernes, se quedará sin consulta del 4 al 19 de agosto, y del 16 al 19 de septiembre, fechas en las que el facultativo tampoco atenderá en Pujayo, donde va solo los jueves. Solo dos días sueltos (23 junio y 18 de agosto) faltará el médico en Cieza, donde tiene consulta diaria, y en Anievas –allí va tres veces a la semana–. Y no hay ausencias previstas en Collado de Cieza, donde acude los jueves. Por último, en Molledo y Silió, que lo cubre el mismo médico, las vacaciones serán del 16 al 26 de septiembre.

Meruelo

Desde la Gerencia de Atención Primaria garantizan la asistencia continua en los dos consultorios de la zona básica de Meruelo con más afluencia en verano: Noja y Ajo, pero no porque los titulares no cojan vacaciones, sino porque el resto del equipo se encargará de la autocobertura los días que descansen. En Isla (lunes, miércoles y viernes) y en Arnuero (martes y jueves), únicamente dejará de haber consultas la primera semana de agosto y la primera de septiembre. En cambio, el consultorio de Castillo permanecerá cerrado. En el centro de salud cabecera, el de Meruelo, se encuentra la base del SUAP.

Ontaneda

Cuatro consultorios rurales operativos tendrá este verano la zona básica del Alto Pas, con el centro de salud de Ontaneda como referente y base del SUAP, porque los de Luena y Entrambasmestas estarán cerrados por incapacidad temporal del médico titular. En San Pedro del Romeral, que funciona a diario, no habrá consultas del 19 al 26 de junio, tampoco del 18 al 24 de agosto ni del 8 al 14 de septiembre. En Vega de Pas, los días sin médico serán la última semana de agosto y la primera de septiembre; mientras que en Santiurde de Toranzo (lunes, miércoles y viernes) y Soto Iruz (martes y jueves), a cargo del mismo profesional, las ausencias serán los días 12 y 13 de junio; del 26 de junio al 11 de julio, y otro tramo del 22 de julio al 8 de agosto.

Polanco

Dependientes del centro de salud de Polanco hay tres consultorios rurales, de los cuales dos los cubre el mismo médico, el de Cudón, donde consulta cada día menos los miércoles, que se desplaza a Cuchía. En ese caso, las vacaciones las tiene del 1 al 4 de julio, y del 1 al 12 de septiembre. En Miengo, operativo toda la semana, las ausencias este verano serán del 30 de junio al 11 de julio, y del 11 al 14 de agosto.

Potes

Al igual que el año pasado, la atención médica en los consultorios de Liébana está reorganizada por el equipo del centro de salud y el SUAP de Potes. En el calendario de vacaciones sin sustituto de Cabezón de Liébana, que tiene actividad toda la semana, solo constan los días del 14 al 25 de julio. En el de La Hermida-Peñarrubia, que tiene a su cargo también Tresviso, no habrá consultas del 24 de junio al 7 de julio. Y como el mismo médico pasa consulta los miércoles en Linares, no lo hará los días 25 de junio y 2 de julio. En Cillorigo, que abre toda la semana, faltará el facultativo del 4 al 11 de julio y del 1 al 8 de agosto; y en Pesaguero, las ausencias estarán comprendidas entre el 14 y el 25 de julio. En el caso de Camaleño, cuyo médico completa la jornada los jueves en Espinama, no habrá consultas del 5 al 17 de junio, el 18 de julio, del 8 al 25 de agosto ni del 12 al 22 de septiembre. Desde el SCS confirma que este verano se quedará sin cobertura médica el consultorio de Vega de Liébana, cuyo titular está de baja laboral. Y cerrado está también el de Bejes.

Puente Nansa

Cinco consultorios rurales se localizan en la zona básica de Puente Nansa (tambien dispone de SUAP), aunque el de Carmona no figura en el calendario de verano de Sanidad. En Lamasón, con actividad diaria, el facultativo solo estará ausente el 2 de junio y la primera semana de agosto. Cuando se incorpore, será el compañero de Herrerías el que comenzará su periodo vacacional, del 11 al 29 de agosto, que afectará también a los consultorios de Polaciones y Tudanca, donde acude los martes y jueves.

Puente San Miguel

De los siete consultorios adscritos a la zona básica Altamira, que tiene la cabecera en Puente San Miguel (en este centro está también la base del SUAP), funcionan seis. El de Mijares se cerró en la pandemia y así sigue desde entonces. Del resto, el principal es el de Santillana del Mar, que Sanidad garantiza que, salvo imprevistos, funcionará cada día del verano gracias a la autocobertura (los médicos el equipo se cubrirán entre ellos), de forma que no hagan falta traslados de pacientes a otros centros. En los de Cóbreces y Ruiloba, a cargo del mismo profesional, las fechas sin consulta serán del 26 de junio al 4 de julio, del 21 de julio al 1 de agosto y del 3 al 5 de septiembre. Y en Alfoz de Lloredo (lunes, miércoles y viernes) y Oreña (martes y jueves), las ausencias serán del 13 al 17 de junio, del 14 al 18 de julio y del 25 al 29 de agosto. Mientras, en Queveda, que solo tiene visita médica los jueves, no se podrá contar con ella ni el 12 de julio, ni el 7 y 14 de agosto, ni el 18 de septiembre.

Ramales de la Victoria

En la zona del Alto Asón, que tiene en Ramales de la Victoria el centro de referencia y el SUAP, hay seis consultorios rurales, pero uno de ellos estará cerrado (La Gándara) al estar descubierta la plaza del médico. El de Casatablas, que funciona a diario, colgará el cartel de vacaciones el 6 de junio, del 21 al 25 de julio, del 18 al 29 de agosto y el 29 de septiembre. Los de Ogarrio-Valle y Matienzo no tendrán consultas del 23 al 27 de junio, en agosto del 11 al 14 y del 25 al 29, y en septiembre del 1 al 3. Y coinciden también las fechas sin médico en Arredondo (lunes, miércoles y viernes) y Bustablado (martes y jueves), consultorios a cargo del mismo profesional. En ese caso, serán del 2 al 13 de junio, del 4 al 8 de agosto y del 5 al 12 de septiembre.

Reinosa

De los diez consultorios periféricos de Reinosa, hay tres que no funcionarán en todo el verano por falta de médico: Polientes, Villanueva de la Nía y Valdeprado del Río.

Renedo de Piélagos

Saja

Santander (Los Castros)

Santander (El Sardinero)

San Vicente de la Barquera

Sarón

Selaya

Solares

Tanos-Torrelavega

Xxxx