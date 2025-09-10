Consumo deja claro que Ryanair debe «someterse a la ley y no al revés»

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recalcó ayer que, en España, las multinacionales como Ryanair «se adaptan y se someten ... a la ley y no al revés», por «muy poderosos y maleducados» que sean quienes las dirigen. Así lo manifestó en el pleno del Senado, donde ha sido cuestionado por las medidas que adoptará el Ministerio que lidera ante el anuncio de Ryanair de recortar un millón de plazas en España este invierno por el incremento de las tasas de Aena, que a ojos de la compañía irlandesa es «abusivo».

En concreto, la aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Santander, Asturias, Zaragoza y Canarias, lo que suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumirse estos asientos por otras aerolíneas competidoras, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.

Todo ello deriva de la propuesta de Aena de elevar las tasas aeroportuarias un 6,62% de cara al próximo año, una modificación aún pendiente de aprobación definitiva por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, algo muy criticado por la compañía que, además, acusa a Aena de «monopolio».

En su intervención, Bustinduy recalcó que tanto el Gobierno de España como su Ministerio van a defender «el cumplimiento de la ley para asegurar que ningún interés privado, por poderoso que sea, se imponga sobre el interés general».

El titular de Consumo explicó que estas tarifas aeroportuarias sirven para financiar el mantenimiento y las inversiones de la infraestructura de Aena y criticó que Ryanair, quien ha incrementado sus tarifas «en un 21% de media» y ha ganado 820 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, quiere que se bajen las tasas para «ganar aún más dinero». «Aena, que es la responsable de esta materia, les dice que no y hace bien», aseveró.

El PP cántabro

Por su parte, Juan José Alonso, portavoz parlamentario del PP, anunció una proposición no de ley que ha presentado su partido en la que solicita a Aena que modifique «de forma inmediata» la estructura de tasas para hacer más competitivos a los aeropuertos regionales.

Será la primera iniciativa de los populares en el nuevo curso político y después del recorte por parte de Ryanair de cuatro vuelos internacionales desde el Seve Ballesteros. «Nos perjudica esta decisión de Ryanair al tener cerca un aeropuerto de mayor envergadura como es el de Bilbao; por lo tanto, sin esa modificación de política tarifaria de Aena, la pelea con el Gobierno de España hace que seamos los paganos de esta decisión», concluyó Alonso.