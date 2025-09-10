El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un avión de Ryanair despega del Seve con Santander al fondo. Juanjo Santamaría

Consumo deja claro que Ryanair debe «someterse a la ley y no al revés»

El PP cántabro presenta una proposición no de ley para reclamar a Aena que modifique «de forma inmediata» la estructura de tasas

Daniel Martínez / E. P.

Daniel Martínez / E. P.

Santander / Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recalcó ayer que, en España, las multinacionales como Ryanair «se adaptan y se someten ... a la ley y no al revés», por «muy poderosos y maleducados» que sean quienes las dirigen. Así lo manifestó en el pleno del Senado, donde ha sido cuestionado por las medidas que adoptará el Ministerio que lidera ante el anuncio de Ryanair de recortar un millón de plazas en España este invierno por el incremento de las tasas de Aena, que a ojos de la compañía irlandesa es «abusivo».

