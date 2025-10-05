El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Nacho Pacheco, Emilio Alonso, Abraham Roqueñi y Javier Valle, cuatro de los agentes condecorados.

El coraje cotidiano de la Policía Local

Condecoraciones ·

Salvar la vida de una persona que sufría un infarto, acudir al puesto de trabajo en vacaciones o sumar 35 años de carrera... Cuatro agentes con medalla cuentan la historia que los ha convertido en ejemplo de profesionales distinguidos

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:42

Comenta

Abraham Roqueñi Policía Local de Santander

«Nunca sentí que viniera forzado a trabajar porque es algo que me encanta»

Abraham Roqueñi, junto a un coche patrulla, en Santander. Javier Cotera

El santanderino Abraham Roqueñi nunca se ha puesto nervioso en una intervención policial. «Al final, si sabes que tienes las herramientas para resolver cualquier situación, ... en la medida de lo posible, siempre estás más calmado, y siempre es más fácil que todo termine bien, sin altercados». Cuando Roqueñi habla de contar con las herramientas para resolver cualquier tipo de situación se refiere a sus cuatro títulos mundiales de Kickboxing y al cinturón mundial de Muay Thai, entre otros muchos campeonatos que ha ganado en su vida y que dan una idea clara de sus habilidades en el cuerpo a cuerpo.

