La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes

Los sindicatos policiales han saltado como un resorte ante el anuncio del Gobierno de Cantabria de modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales para ... incluir la figura del agente interino. «No es de recibo. Es totalmente ilegal y una línea roja clara», dicen desde el sindicato SCIF, que esta semana envió un comunicado a los medios de comunicación para anunciar su rechazo de plano, que ha reunido el consenso de todos los colectivos de los trabajadores, incluidos CC OO, UGT, APLB-USO y SIEP.

Todo viene a cuenta del anuncio hecho público hace unos días por el Ejecutivo que, a petición de algunos ayuntamientos, incluye en la revisión de la norma la posibilidad de «efectuar nombramientos de funcionarios de policía interinos, como medida necesaria para hacer frente a situaciones de urgencia ante la carencia de otra forma de contar con personal para la prestación de servicio».

El texto, que se encuentra en periodo de información pública, indica que «para quedar integrados en la bolsa de empleo, los aspirantes deberán haber aprobado todos los ejercicios de la fase de oposición, haber superado las pruebas médicas y haber realizado voluntariamente y superado el curso básico previsto como segunda fase del proceso selectivo». Yes en esto último, precisamente, donde los sindicatos encuentran el primer escollo.

El Ejecutivo pretende que no haya ausencia de agentes porque hayan quedado plazas sin ocupar

Los sindicatos advierten de que la medida no es legal y que no obliga a realizar el curso práctico

«No tiene sentido», critica Manuel Garzón, de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. «No se entiende que a los nuevos agentes de carrera se les exija superar un proceso selectivo y después realizar completamente el curso de formación y que un interino vaya a acceder al mismo puesto sin realizarlo, ya que el documento con el que pretenden modificar la ley dice claramente que podrán realizarlo de manera solo voluntaria».

Asegura CSIF que es una anomalía formativa y administrativa y que rompe la coherencia del modelo de acceso basado en la igualdad, mérito y capacidad.

Lo que el Gobierno busca con la medida es subsanar la discriminación que sufren algunos municipios de menor tamaño en detrimento de los más grandes, porque mientras los primeros ofrecen plazas en principio 'menos atractivas', los otros suelen ser un destino prioritario para muchos de estos profesionales.

A día de hoy, cada ayuntamiento convoca sus exámenes de oposición de manera independiente, lo que genera una descoordinación de fechas. «Hay aspirantes que se pueden presentar a una oposición en un mes y poco después concurrir a otro examen en otra localidad, y se quedan con la plaza que más les conviene, normalmente, la del municipio más grande», señalan fuentes de la Consejería de Presidencia. «Con ello, lo que sucede es que al final la plaza descartada queda desierta porque nadie puede acceder a ella. Con esta nueva medida lo que pretendemos es que un policía local interino pueda ocupar ese puesto».

En principio sería un problema que quedaría subsanado si se pone en marcha otra de las modificaciones que contempla la revisión de la norma y que tiene que ver con la convocatoria de una oposición única para todos los cuerpos de la Policía Local de Cantabria. Mismo examen, misma fecha, mismos requerimientos y un único curso de formación para todos, sin posibilidad de concurrir a varios procesos selectivos.

Precedente legal

Insiste CSIF en que la figura del policía local interino es ilegal. «Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil contemplan en sus estructuras agentes interinos», indica Garzón. Yhay que recordar que en el artículo Artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, «se aclara que deben ser funcionarios de carrera aquellos que impliquen un ejercicio de autoridad».

Los ayuntamientos tienen la potestad de administrar sus Policías Locales, pero es el Gobierno de Cantabria el que tiene competencia en materia de coordinarlas. Ahora, en esta nueva discusión, deberán encontrar un acuerdo antes de continuar con la revisión de la norma. «Es el momento de presentar alegaciones. Están en su derecho de presentarlas», indican desde el Ejecutivo. «Lo haremos», concluyen los sindicatos.