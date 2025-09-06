El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Policía Local de Torrelavega, durante las fiestas de la Virgen Grande. Luis Palomeque

La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes

El Gobierno contempla incluir el nuevo régimen en la reforma de la Ley de Coordinación de los cuerpos municipales y los representantes de los trabajadores consideran «ilegal» la medida

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:26

Los sindicatos policiales han saltado como un resorte ante el anuncio del Gobierno de Cantabria de modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales para ... incluir la figura del agente interino. «No es de recibo. Es totalmente ilegal y una línea roja clara», dicen desde el sindicato SCIF, que esta semana envió un comunicado a los medios de comunicación para anunciar su rechazo de plano, que ha reunido el consenso de todos los colectivos de los trabajadores, incluidos CC OO, UGT, APLB-USO y SIEP.

