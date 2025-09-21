Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas

Cuatro heridos es el balance de un accidente en el que se vieron implicados este domingo dos vehículos que circulaban por la A-8, en ... sentido Santander. El choque entre ambos provocó una doble salida de vía en el punto kilométrico 198, a la altura de Entrambasaguas.

Como consecuencia del golpe, uno de los ocupantes de los vehículos debió ser excarcelado, una tarea de la que se encargaron los Bomberos de Santander, que acudieron al lugar del siniestro, junto a otro equipo del 061, que se ocupó del traslado de los cuatro heridos.

Por otro lado, el sábado se registró otro accidente en Cillorigo de Liébana, donde un coche volcó sin que, afortunadamente, hubiera que lamentar daños personales.

El accidente se produjo en la N-621, a su paso por Cillorigo de Liébana, después de que el automóvil se saliera de la carretera por la que circulaba.

ACCIDENTE TRÁFICO

15:21h @112Cantabria solicita nuestra intervención por accidente de dos vehículos en #A8 Pk. 198 sentido #Santander

Desplazamos autotanque 🚒 y ligero con remolque de rescate(8 bomberos) que liberan a uno de los ocupantes.

Asisten #061Cantabria y @guardiacivil. pic.twitter.com/HeeD6wrPIw — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) September 21, 2025

Bomberos del Gobierno de Cantabria fueron movilizados por el Centro de Atención a Emergencias 112 para atender el suceso.

Los efectivos intervinieron en la retirada del coche de la calzada, según informó el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Fueron también Bomberos del Gobierno regional los que, durante la misma jornada, acudieron a retirar un canalón de un edificio en obras con riesgo de caída a la vía pública en Los Corrales de Buelna.