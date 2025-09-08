El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tres coches calcinados en la localidad de Piélagos. Antonio 'Sane'

Cuatro hombres y una mujer se enfrentan a tres años de cárcel por quemar 34 vehículos en 2022

La Fiscalía asegura que las llamas alcanzaron viviendas, «con grave riesgo para la vida de los habitantes» y pide indemnizaciones de hasta 192.500 euros

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:13

La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los cinco imputados (cuatro hombres y una mujer) acusados de quemar 34 vehículos en ... distintos municipios de la región durante el verano de 2022. El Juzgado de lo Penal número cuatro de Santander será el encargado de juzgar a los cinco acusados, que permanecieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022, hasta febrero del año siguiente, a los que el ministerio fiscal considera autores de un delito continuado de daños por incendio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

