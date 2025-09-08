Cuatro hombres y una mujer se enfrentan a tres años de cárcel por quemar 34 vehículos en 2022

La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los cinco imputados (cuatro hombres y una mujer) acusados de quemar 34 vehículos en ... distintos municipios de la región durante el verano de 2022. El Juzgado de lo Penal número cuatro de Santander será el encargado de juzgar a los cinco acusados, que permanecieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022, hasta febrero del año siguiente, a los que el ministerio fiscal considera autores de un delito continuado de daños por incendio.

Según el escrito de la Fiscalía, los cinco acusados actuaron «de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena».

El ministerio fiscal señala que, a lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto, actuaron de madrugada «utilizando artefactos incendiarios» para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.

En sus acciones, añade la Fiscalía, los acusados quemaron un total de 34 vehículos, así como contenedores, y en algún caso las llamas alcanzaron viviendas, «con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas». Por ello, en concepto de responsabilidad civil, solicita además en su escrito que los acusados abonen, de manera conjunta y solidaria, indemnizaciones a los perjudicados que suman 192.500 euros. El juicio se prolongará hasta el jueves, día 11, y todas las sesiones comenzarán a las 9.30 horas.