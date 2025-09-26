Cumbre en la UC sobre oleaje, nivel del mar y riesgos costeros con investigadores de 31 países

Más de 250 científicos de todo el mundo, de Fiyi a España pasando por Japón, Estados Unidos, Italia, India o Australia, participan estos días en ... el International Workshop on Waves, Storm Surges and Coastal Hazards, es decir, en un congreso internacional con mucha solera –su matriz fue inaugurada en Canadá en 1986 y acumula ya 18 ediciones–, que por vez primera recala en España de la mano del grupo de Ingeniería Geomática y Oceanografía de la Universidad de Cantabria (UC), en alianza con el grupo de Clima Marino del Instituto de Hidráulica Ambiental, IHCantabria.

Precisamente, el Paraninfo de la UC es donde se están reuniendo mañana y tarde los investigadores, que desde el lunes y hasta mañana, sábado, presentarán alrededor de 220 trabajos científicos –160 comunicaciones orales y 60 pósteres– sobre oleaje, nivel del mar y riesgos costeros, la triada temática de un congreso pensando para buscar herramientas «de predicción» ante las inundaciones y la erosión que sufre la costa. La meta es tan clara como compleja: compartir metodologías y esfuerzos entre grupos para mejorar la predicción de los fenómenos que impactan en la seguridad de las poblaciones costeras y en sus infraestructuras.

Tiene todas las nacionalidades y las cifras en la cabeza Fernando Méndez, investigador al frente del mencionado grupo científico de la UC y organizador del encuentro. ¿Cómo ha recalado el congreso en Santander? En las últimas ediciones «había bastante representación cántabra», es decir, de la UC y el IHCantabria, así que Val Swail, entre otras muchas cosas fundador del International Waves Workshop, les propuso celebrar la edición de 2025 en Santander. «El programa de este año es el más grande que hemos tenido hasta ahora, con un número récord de presentaciones y una fuerte participación europea. Va a ser una semana fantástica», vaticinaba el científico canadiense hace unos días.

Lo está siendo, con concurso de surf y pase cinematográfico incluidos en el programa de 'actividades extracadémicas'. A grandes rasgos, indica Méndez en un receso de las charlas, el congreso se centra en el oleaje y en la marea de tormentas, y en cómo ambos fenómenos impactan en las costas, y, para ello, a Cantabria han llegado los «mejores especialistas» del mundo –oceanógrafos, ingenieros, estadísticos o climatólogos, entre otros– en ámbitos como la predicción, la retropredicción (es decir, en una reconstrucción histórica capaz de mirar 60 años atrás gracias a los modelos atmosféricos u oceanográficos), y la proyección, es decir, la aproximación rigurosa y fiable a lo que «va a suceder en los próximos 80 años, hasta 2100». En la recta final del congreso se van a celebrar reuniones multitudinarias para entender cómo el cambio climático «va a afectar a la marea de tormentas» o al oleaje.

En seis días se van a celebrar más de cien conferencias, sesiones y grupos de trabajo. Conchi López, rectora de la UC, dio la bienvenida a los congresistas el lunes con el programa científico a punto de estrenarse. ¿Y qué ha sucedido desde entonces? Decenas de ponencias con perspectivas de lo más variadas: desde la predicción avanzada del oleaje, hasta los sistemas oceánicos, pasando por los ciclones tropicales, o la inteligencia artificial (IA) aplicada a la predicción de marejadas ciclónicas o al Hurri-GAN, un sistema de corrección de sesgos para la predicción de huracanes.

Las ponencias también han abordado episodios concretos, como el huracán Irma, que impactó de forma catastrófica en Florida en el año 2017; o la tormenta Babet, que en octubre de 2023 afectó a buena parte de Europa y que le ha servido al investigador Jens Murawski de contexto y de referencia para presentar un estudio sobre la mejora de la predicción de marejadas mediante el acoplamiento de modelos océano-ola. Las charlas también han tocado los grandes retos que plantea el cambio climático a partir de los temporales extremos en el Mediterráneo o los modelos de simulación del deshielo en el lago Erie de Norteamérica.