Una de las ponencias celebradas ayer en el Paraninfo de la UC, en Santander. Daniel Pedriza

Cumbre en la UC sobre oleaje, nivel del mar y riesgos costeros con investigadores de 31 países

Recala por vez primera en España este congreso internacional con más de 250 expertos y 220 trabajos científicos que organiza la Universidad en alianza con el IHCantabria

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:12

Más de 250 científicos de todo el mundo, de Fiyi a España pasando por Japón, Estados Unidos, Italia, India o Australia, participan estos días en ... el International Workshop on Waves, Storm Surges and Coastal Hazards, es decir, en un congreso internacional con mucha solera –su matriz fue inaugurada en Canadá en 1986 y acumula ya 18 ediciones–, que por vez primera recala en España de la mano del grupo de Ingeniería Geomática y Oceanografía de la Universidad de Cantabria (UC), en alianza con el grupo de Clima Marino del Instituto de Hidráulica Ambiental, IHCantabria.

