La demanda en los SUAP supera el récord del año, con 6.400 urgencias en el puente

Si el verano en Cantabria está marcado por la afluencia turística, el puente de agosto, salpicado de fiestas por media región, se lleva la ... palma. Y cuanta más gente, más probabilidades de que se multipliquen las consultas médicas de urgencia, especialmente entre los desplazados desde otras comunidades. Un factor extra a la ya intensa actividad habitual. Se estima que en estas fechas la asistencia sube un 20% con respecto al resto del año.

El volumen de urgencias bien puede servir de termómetro para medir cuánto de llena está la región en la época más fuerte del verano. La semana pasada, los datos registrados en los hospitales ya habían alcanzado el récord de 2024, a falta, eso sí, de la resaca del puente: el temido lunes, 18 de agosto, cuyo balance dirá hoy si hay nuevo máximo histórico en las urgencias hospitalarias. Mientras tanto, donde ya se ha confirmado es en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que marcaron en este puente festivo el récord de actividad del año, con 6.454 consultas acumuladas entre los tres días. Un fin de semana que dejó también varias incidencias por falta de facultativos, como la de Camargo (sin médico desde las 15.00 horas del sábado) y la de Torrelavega (con un solo profesional «desbordado» por la tarde el día grande de las fiestas de La Patrona).

La jornada del 16 de agosto fue la de mayor demanda en los SUAP, superando incluso los picos del invierno en plena oleada de infecciones respiratorias. En total, 2.272 personas acudieron a alguno de los servicios repartidos por la región. De ellos, 881 lo hicieron en el área de Santander, que abarca también desde Camargo, El Astillero y Medio Cudeyo hasta Bezana, Renedo, Sarón, Selaya, Liérganes y Ontaneda. Otras 664 consultas se atendieron en el área de Laredo, una de las que más crece en población flotante, que abarca los SUAP de Ampuero, Colindres, Gama, Meruelo, Castro, Ramales y Santoña. Y cerca de 700 casos vieron los equipos del área de Torrelavega, que aglutina las zonas de Polanco, Los Corrales, Cabezón de la Sal, Puente San Miguel, Puentenansa, Suances, San Vicente de la Barquera y Potes. Aparte se contabilizan las urgencias de Reinosa -35 el sábado-.

Además, el viernes festivo, marcado por el asfixiante calor, y el domingo se contabilizaron en los SUAP 2.060 y 2.122 urgencias, respectivamente, a sumar al millar largo de personas que recibieron cada día los hospitales. Es decir, más de 3.000 personas diarias han pasado por alguno de los recursos de atención urgente del Servicio Cántabro de Salud. Y la UVI móvil del 061 (Soporte Vital Avanzado) se activó hasta 89 veces a lo largo del puente.

Sobre los motivos de las consultas más frecuentes, el personal del SUAP consultado por este periódico resalta el aumento de accidentes en general, tanto ligados a actividades deportivas, como caseros o de tráfico, y de patología banal. En realidad, hablan de «un mix de todo»: desde signos relacionados con las altas temperaturas de los últimos días, con especial incidencia en los mayores, a traumatismos, virus, picaduras, infecciones de orinas o lumbalgias.