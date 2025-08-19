El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Personal del SUAP de Los Castros, uno de los que tiene mayor afluencia en Santander. Juanjo Santamaría

La demanda en los SUAP supera el récord del año, con 6.400 urgencias en el puente

El sábado, 16 de agosto, fue la jornada de máxima asistencia, con 2.272 consultas, y de viernes a domingo hasta 89 veces recibieron aviso las UVI móviles del 061

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Si el verano en Cantabria está marcado por la afluencia turística, el puente de agosto, salpicado de fiestas por media región, se lleva la ... palma. Y cuanta más gente, más probabilidades de que se multipliquen las consultas médicas de urgencia, especialmente entre los desplazados desde otras comunidades. Un factor extra a la ya intensa actividad habitual. Se estima que en estas fechas la asistencia sube un 20% con respecto al resto del año.

