La densa niebla paraliza la actividad en el Seve Ballesteros

El primer vuelo de Air Nostrum que debía salir a las seis y media del aeropuerto Seve Ballesteros de Santander rumbo a Madrid no ha ... podido despegar esta mañana por «baja visibilidad debido a las condiciones meteorológicas», según ha confirmado Aena a este periódico. Evidentemente, el Madrid-Santander y su regreso también ha sido cancelado. Parte del pasaje está siendo trasladado en autobús y otros han podido ser recolocados en el siguiente avión, que está por ver si podrá salir a las 10.00 horas.

La niebla echó el cerrojo a la actividad en una mañana en la que, desde la autovía, no se distinguían ni las pistas del aeródromo ni la terminal de viajeros. Desde las últimas filas del aparcamiento, apenas se intuía al fondo el edificio de salidas y llegadas. Así que los citados trayectos con Madrid no son los únicos vuelos afectados por las condiciones meteorológicas este martes. El avión de Ryanair procedente de Roma (Fiumicino) tampoco ha podido tomar tierra en el Seve a primera hora de la mañana y ha sido desviado a Bilbao. La densa capa de niebla ha frustrado el aterrizaje del vuelo RYR38UG que partió de la capital italiana a las seis de la mañana y debía aterrizar en Cantabria a las ocho y media. Se valora en estos momentos cómo será el traslado a Santander: «En un primer momento nos dijeron que volveríamos en avión, pero finalmente vamos a coger un autobús», cuenta Silvia Martínez, una de las pasajeras afectadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía advirtiendo estos días en sus redes sociales de la «niebla de advección» que cubre Cantabria: «Amanecemos con estratos en la costa que darán paso a cielos despejados». Este fenómeno atmosférico, habitual en el Seve Ballesteros que se construyó pegado al mar y en una zona de marisma, también ha obligado a desviar un cuarto vuelo, el boeing 737 de Ryanair procedente de Bruselas, al aeropuerto de Bilbao.

Sin embargo, no parece que las condiciones meteorológicas sean el único problema que se han encontrado los pilotos esta mañana. Los pasajeros del primer vuelo de la mañana, los del Iberia Santander-Madrid de las seis y media, fueron desembarcados por «un fallo en el balizamiento». «Llevábamos veinte minutos dentro del avión cuando el piloto, por megafonía, nos dijo que había un problema con las luces y que teníamos que esperar porque a esa hora el aeropuerto no estaba al cien por cien operativo. Media hora después, nos dice que la incidencia, que no es del avión, sigue sin solucionarse y que por nuestra comodidad es mejor que nos bajemos», señala Esperanza Fernández, una de las pasajeras que, finalmente, tuvo que salir del aparato con el resto de viajeros.

Una vez en las galerías del Seve Ballesteros, el pasaje recibió un correo electrónico en el que finalmente se les informó de la cancelación del vuelo «por las condiciones meteorológicas adversas». «Nos dijeron que iríamos a Madrid en autobús, pero yo ya no llego a la reunión», señala Fernández, enfadada por la sensación de «engaño y falta de transparencia»: «Ha sido contradictorio. El piloto nos decía que era por las luces del aeropuerto y en el email han explicado que la culpa ha sido de la niebla».

Este periódico ha consultado a Aena por ese vuelo concreto y fuentes de la empresa pública han confirmado que efectivamente hubo «restricciones de iluminación, de algo más de una hora, por lo que la compañía decidió cancelar el vuelo».

Con Fernández viajaba un grupo de senadores y diputados del PP y del PSOE que tenían hoy trabajo en Madrid. Entre ellos, los socialistas Noelia Cobo y Secundino Caso (también alcalde de Peñarrubia) y los populares Severiano Cuesta, Félix de las Cuevas y Juan Carlos García Diego, este último alcalde de Vega de Pas, entre otros.