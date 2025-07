La santanderina que cantó el himno de Estados Unidos delante del Rey: «Ha sido surrealista»

«Me felicitó y me dijo que les había emocionado muchísimo». La cantante santanderina Mery Sánchez fue la elegida para interpretar el himno de Estados ... Unidos el pasado fin de semana durante el Foro celebrado en el Casino de El Sardinero con la presencia del rey Felipe VI y más de un centenar de líderes institucionales, empresariales, académicos y culturales.

Esa actuación que la artista de Cueto define como «surrealista» se materializó gracias a un email. «Me escribió una agencia de Madrid preguntándome si estaría preparada para cantar el himno de Estados Unidos en un acto que se celebraría en la ciudad, pero sin facilitar más detalles. En ese momento pensé que sería para un grupo de americanos que iba a venir de veraneo a Santander», señala. Pero con el paso de los días y viendo el protocolo del acto para el que le pidieron numerosos datos -«el DNI, la matrícula del coche...», enumera la cantante- supo que la Casa Real participaría en el evento.

Evidentemente el himno de Estados Unidos no estaba en su repertorio habitual, por lo que tuvo que prepararse a conciencia, con buena pronunciación, para estar a la altura del encuentro. «Le pedí a una amiga que es profesora de inglés que me revisara la canción, porque aunque suelo cantar en inglés lo quería tener impecable», explica Sánchez, que tuvo que enviar la canción, que interpretaría acompañada únicamente por una base de piano, para que dieran el visto bueno.

Y entonces llegó el 4 de julio, día de la indenpendencia de los Estados Unidos, y Mery estaba dentro de una habitación del Casino hecha un manojo de nervios a la espera de poner el broche final con su voz al foro internacional. Fuera, en la plaza de Italia, decenas de vecinos y turistas sacaban el teléfono móvil para captar el saludo de su majestad Felipe VI.

«No asimilaba que fuera a cantar delante del Rey y me preparé para estar tranquila, pero fue la prueba de sonido la que me hizo soltar los nervios después de que el equipo de Casa Real me felicitara. Sorprendentemente la gente del equipo era muy joven», cuenta Mery Sánchez. En ese ensayo comunicaron a la artista cántabra que una vez acabara el himno tendría que salir por un costado e irse. Sin embargo, minutos antes de su actuación, personal de confianza del rey le comunicó que «el jefe te quiere saludar; en lugar de marcharte, sal a la terraza y su majestad saldrá a saludarte».

Y así se desarrolló el acto. Mery presumió de su espectacular voz con una versión íntima, muy melódica, del himno de Estados Unidos que hizo que los presentes se emocionaran -«alguno incluso dejó asomar una lágrima», apunta- y una vez terminó esperó para encontrarse con el monarca. «Fue surrealista. El rey salió y me preguntó que de dónde era, él creía que venía de Madrid. Y al decirle que soy de aquí me dijo que Santander tiene que estar muy orgulloso por la voz que tengo. Me deseó mucha suerte y nos hicimos unas fotos». Ni 24 horas después, Mery tenía las instantáneas tomadas con el rey en su correo electrónico. «Ha sido una gran experiencia».