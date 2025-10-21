El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un agente de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander. Guardia Civil
Santander

Denunciado un viajero del Ferry por llevar encima 100 dosis de anabolizantes y pastillas para la disfunción eréctil

El varón, de 42 años, guardaba los fármacos, sin prescripción médica ni justificante de procedencia, en el interior de su vehículo

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 10:46

La Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 42 años que llegó a Santander en un Ferry procedente del Reino Unido y que tenía en su poder 100 dosis de diferentes fármacos sin contar con la prescripción médica.

Las sustancias intervenidas pertenecen a la familia de anabolizantes y esteroides, que pueden ser utilizados por vías no médicas para mejorar el rendimiento deportivo. También se encontraron otros fármacos utilizados como vigorizantes para la disfunción eréctil.

Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander, dentro de los servicios habituales de vigilancia y control tanto de viajeros del Ferry como de mercancía, inspeccionaron el interior del vehículo del varón denunciado localizando los medicamentos dentro del equipaje de mano. El varón no fue capaz de explicar a los agentes la legítima procedencia de los anabolizantes y esteroides y tampoco llevaba encima una prescripción médica que lo justificara.

Por estos hechos, los agentes consideraron que incumplía los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo que regula la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, denunciando al hombre e interviniendo los fármacos.

