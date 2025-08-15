Denuncian falta de personal en centros dependientes de la Consejería de Cultura El yacimiento de Camesa Rebolledo y el centro de interpretación de Villacantid han cerrado dos días al no haber quien los atendiera

Comisiones Obreras ha denunciado el cierre que se ha registrado esta semana de dos centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura, a la vez que demandan mejores condiciones laborales para sus trabajadores ante las altas temperaturas y una mayor limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

Según los sindicalistas de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (Srecd), tanto el Yacimiento de Camesa Rebolledo, en el municipio de Valdeolea, como el Centro de Interpretación de Villacantid (en Campoo de Suso) tuvieron que permanecer cerrados durante este miércoles y jueves (días 13 y 14 de agosto) «por falta de personal». Además, el espacio dedicado dedicado al románico de estos yacimientos tampoco pudo abrir la semana pasada.

La central ha criticado la falta de cobertura de bajas, permisos y excedencias, que afectan a múltiples centros como la Biblioteca Central, el Museo Marítimo (ambos en Santander) y el Palacio de Sobrellano de Comillas: «Muchos de ellos funcionan con una sola persona, lo que obliga a cerrar la instalación durante las visitas guiadas», censura.

CC.OO lamenta, así, el deterioro de los servicios culturales por falta de personal -que según ellos es un problema que se arrastra desde 2022- y también critica la falta de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, así como unas condiciones laborales inseguras por altas temperaturas: «Los guías hacen en estas fechas largos desplazamientos a pie con visitantes a más de 30 grados, y en el interior de los espacios se superó el pasado domingo esa temperatura». La delegada sindical, Delia Carbajo advierte de que se está yendo a un «desmantelamiento progresivo de estos centros» y exige a la Consejería de Cultura que tome medidas urgentes para paliar las deficiencias.