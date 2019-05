Por un deporte sin faltas de respeto 04:36 Manu Mora, Laura Nicholls, Rodrigo Reñones y Sergio García. / Vídeo: Pablo Bermúdez Cuatro deportistas de Cantabria analizan el sector y demandan al próximo Gobierno «respeto en la grada» y ayudas para el deporte base ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 23 mayo 2019, 07:12

«En el campo se dan faltas de respeto donde no se valora al árbitro, cuando para nosotros es un jugador más. Eso tiene que cambiar». Son las palabras de Manu Mora, segundo capitán del Aldro Independiente Rugby Club. Para este deportista cántabro -uno de los grandes de la cantera- la falta de respeto entre los contendientes es la principal debilidad del deporte en Cantabria. El insulto ensucia todas las disciplinas y resta valor al esfuerzo y al juego. «El rugby transmite valores muy buenos aplicables a la vida, pero vienen a vernos aficionados 'futboleros' que no saben mucho de rugby e insultan al árbitro. Eso no está bien, hay que implantar más educación en la grada».

La cántabra y jugadora de la selección española de baloncesto, Laura Nicholls, -que acaba de fichar por el equipo Nadezhda, en Oremburgo (Rusia)- no puede estar más de acuerdo con Mora. Así que pide al próximo Gobierno de Cantabria una medida que obligue a comportarse civilizadamente: «Tiene que haber un respeto total tanto dentro como fuera de la pista».

Cuatro deportistas de Cantabria han participado en la serie '¿Qué piden...' que El Diario Montañés está realizando con los principales sectores de la región. El Racing y la Gimnástica no han accedido a participar.

Los que sí han querido contribuir a mejorar su sector con demandas para el próximo Gobierno de Cantabria han sido el boxeador Sergio García 'El Niño' -que defenderá, por segunda vez, su título europeo superwélter en Torrelavega el próximo 22 de junio- y Rodrigo Reñones, uno de los veteranos y entrenador del Blendio Sinfín de balonmano. Este último cree que «hay que seguir apostando por la formación de la gente joven. Los clubes de élite deberían contribuir en la medida de sus posibilidades para que Cantabria pueda seguir siendo puntera en el deporte. En los últimos años hemos perdido bastante potencial...», señala.

Cuidar la cantera

El deporte base debe fomentar fundamentalmente hábitos de vida saludable en los niños y respeto hacia otros deportistas en la cancha, en el campo o donde quiera que se practique una disciplina deportiva. Por eso, porque ahí comienza todo, los cuatro deportistas a los que este periódico ha consultado coninciden en la importancia de seguir apoyando al deporte de cantera. «Ahí están los cimientos. Es donde empieza todo para después formar a profesionales. Las instituciones han hecho una buena labor, pero tienen que continuar haciéndolo», añade Sergio García, que estos días se entrena duro para defender su título ante el bielorruso Sergei Rabchenko, un púgil de 33 años de edad y campeón continental en cuatro ocasiones.

En definitiva, «más infraestructuras, más ayudas y más difusión para el deporte base», dice el jugador de rugby Manu Mora. «El deporte tiene que ser una herramienta de integración social», añade Nicholls.