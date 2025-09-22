El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué hacer cuando desaparece alguien?

No hay que esperar 24 horas para informar a las fuerzas de seguridad cuando alguien no regresa a casa, sobre todo en el caso de las personas mayores

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

«Mi padre salió ayer a dar un paseo y no ha vuelto a casa». Cuando alguien se enfrenta a una situación así saltan todas ... las alarmas y las fuerzas de seguridad recomiendan avisar cuanto antes si hay indicios de que no ha sido una desaparición voluntaria. «No hay que esperar 24 horas. Eso son cosas del cine», reconocen desde la Policía Nacional de Cantabria, que destaca la importancia de conocer detalles de la persona a buscar: cómo iba vestida, edad, alguna característica física y dónde se le vio por última vez. Con estos datos se da aviso a todas las patrullas para que estén alerta, ya sea de la Policía Local, la Nacional o la Guardia Civil, en el caso de las zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿Qué hacer cuando desaparece alguien?

¿Qué hacer cuando desaparece alguien?