Los desempleados acuden a la llamada de Hostelería: «Me motiva este sector»

Dos convocatorias con respuesta muy distinta. Si el año pasado la Asociación de Empresarios Hosteleros de Cantabria (AEHC) llamó a 7.500 desempleados para ofertarles ... un trabajo dentro del sector y solo se presentaron 70. Este año fue otra historia. Con la colaboración del Ayuntamiento de Santander se llevó a cabo este martes el tercer encuentro sectorial de empleo municipal y antes de que diese la presentación inicial de la jornada, el número de interesados superaba a la iniciativa de empleo desarrollada el año anterior por la asociación.

Un goteo constante de personas -alrededor de 350 entre desempleados y estudiantes de formación profesional- se acercaron a lo largo de la mañana por el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) con el currículum en mano para optar a las más de 50 ofertas para trabajar de camarero, cocinero, ayudante de cocina recepcionista o personal de limpieza.

Hay algunos casos como el de Samuel Monge que espera abrirse camino en un sector distinto del que trabaja en la actualidad. «He venido porque estoy a punto de acabar mi contrato en el mundo de la construcción y estoy empezando a buscar trabajo para no quedarme mucho tiempo parado. Me motiva introducirme en la hostelería, tengo familia que ha estado mucho en este sector y me ha llamado siempre la atención», explicó el joven. «Es cierto que no tengo experiencia previa, pero tengo ganas de conseguir una oportunidad y optar a un trabajo en el que estar a largo plazo».

Las frases «No tengo experiencia previa, pero tengo ganas de conseguir una oportunidad de trabajo» Samuel Monge Demandante de empleo

«Sé que muchas ofertas se destinan para verano, pero sería una gran noticia que se alarguen en el tiempo» Edith Vilka Demandante de empleo

«Estamos aquí para entrar en contacto con los posibles trabajadores y decirles qué necesitamos» Eduardo Lamadrid Presidente de la AEHC

«Hay muchos perfiles enfocados a recepción, tendremos que esperar a que surja una vacante» Carmen Helguera Directora de Caledonia Playa Liencres

«En esta época formamos el equipo que va a trabajar hasta verano. La idea es que no sea temporal» Santiago Gómez Responsable Hotel Puerta de Santillana

Esa última idea es la que contemplaban la mayoría de empresas presentes -18 entre hoteles, bares y restaurantes- que buscan personal para empezar a trabajar en Semana Santa y seguir vinculados tras el verano. Santiago Gómez, responsable del Hotel Puerta de Santillana acudió con la intención de incorporar a tres o cuatro personas. «En esta época formamos el equipo que va a trabajar hasta verano. Los que mejor funcionan pueden pasar a otros negocios que tenemos dentro del grupo. La idea es que haya un recorrido en la empresa, que no solo sea temporal», puntualizó.

Las empresas se repartieron entre las dos plantas del edificio: una dedicada a Santander y otra para periferia. Un sofá o una mesa alta con taburetes sirvió para realizar entrevistas y conocer en pocos minutos a los interesados. Carmen Helguera, directora de Caledonia Playa Liencres, acudió con la idea de buscar dos o tres personas para restauración y otra para mantenimiento. «De momento hay mucho perfil enfocado a la recepción, entonces nos tendremos que guardar estos currículums para cuando nos surja una vacante», sostuvo.

Ampliar Los participantes hicieron pequeñas entrevistas con las empresas. Roberto Ruiz

La demanda por las ofertas en la capital cántabra provocó que se vivieran colas para realizar las mini entrevistas. Un hecho que desembocó en que se alargara más tiempo la jornada y todos los interesados pudieran ser atendidos por todas las empresas presentes. Uno de esos casos era Edith Vilka, una peruana recién llegada a Santander, que vio como una gran oportunidad acudir a estas jornadas organizadas por la asociación. «Sé que estas ofertas se destinan para verano, pero sería una gran noticia si nos dejan y alargar el tiempo de trabajo», subrayó. «Los nervios a la hora de enfrentarse a una entrevista siempre están ahí. Hay que intentar contestar con seguridad a las preguntas que nos hagan». Vilka también aprovechaba las esperas en los diferentes puestos para echar un vistazo a la empresa: «La buscas por internet y así también puedes hacerte una idea de los puestos que están buscando».

«Necesitamos mano de obra»

Si una cosa tiene clara Eduardo Lamadrid, presidente de la AEHC, es la dificultad para encontrar trabajadores en todos los sectores: «En Hostelería necesitamos mano de obra y para eso estamos aquí, para entrar en contacto con los posibles trabajadores y decirles qué puestos necesitamos, cómo es la oferta de trabajo y que cómo somos las empresas de Santander y alrededores».

Lamadrid también reconoció que el año pasado no tuvo «mucho tirón» la jornada y esperaba que este año fuera diferente. «Estas ofertas son a largo plazo, si la empresa está contenta y el trabajador, también, se va a hacer todo lo posible para retenerlo».