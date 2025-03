Las 'gallegas' del timo del tocomocho vuelven a estafar en Santander

Ana del Castillo Santander Martes, 25 de marzo 2025, 11:40 Comenta Compartir

El pasado 13 de marzo, en Solares, la Guardia Civil y la Policía Local de Medio Cudeyo detenían a dos mujeres, vecinas de Santander, por tratar de estafar a una persona mayor con el famoso timo del 'tocomocho'. Y resulta que una semana después (el 20 de marzo), pero esta vez la Policía Nacional, también detiene a dos mujeres en la capital cántabra por un delito similar ocurrido mes y medio antes (el 6 de febrero): intentar engañar a otra haciéndole creer que una de ellas tenía cupones de lotería premiados. Además de esas coincidencias en el modus operandi, hay un dato llamativo en ambos casos: una de las estafadoras tenía supuestamente acento gallego, por lo que todo apunta a que podría tratarse de las mismas delincuentes.

Hoy la Policía Nacional ofrece detalles de la detención de las dos mujeres por el tocomocho del 6 de febrero en Santander, donde una de ellas, la presunta gallega, abordó a la víctima. Le preguntó dónde se hallaba una delegación de lotería porque tenía unos décimos supuestamente premiados con 300.000 euros. En ese momento se sumó a la conversación la coautora diciendo que era de la capital cántabra, indicando la dirección solicitada y 'comprobando' los décimos premiados.

Con el anzuelo picado, la víctima accedió a comprar varios de los décimos por un valor de 9.000 euros, por lo que las tres se trasladaron en el coche de las estafadoras hasta la entidad bancaria de la mujer para sacar el dinero. Una vez hecha la estafa y de camino a una administración de lotería supuestamente para cobrar el premio, la víctima se bajó un momento del coche ante una excusa creíble que planteó una de las delincuentes y aprovecharon para huir del lugar.

En libertad con cargos

Tras lo ocurrido, la víctima se acercó hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para denunciar que había sido objeto de una estafa de nueve mil euros mediante el método del tocomocho por parte de dos mujeres que se la acercaron cuando se encontraba en una céntrica calle de Santander.

Tras las gestiones realizadas por el equipo de investigación de este tipo de delitos de la Policía Nacional se pudo identificar a las denunciadas, con antecedentes por hechos similares, y se las detuvo por un delito de estafa. Ambas fueron puestas a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Ampliar Infografía de la Policía Local de Medio Cudeyo. DM

Plan Mayor Seguridad

De cara a prevenir este tipo de delitos las autoridades aconsejan no aceptar propuestas que se hagan en la calle; desconfiar de desconocidos que traten de captar tu atención en la vía pública con la disculpa de ofrecerle billetes premiados o un negocio lucrativo; no ceder a la presión de nadie ante un negocio que se ofrezcan en la vía pública; dude siempre del dinero fácil; nunca se suba a un vehículo con personas desconocidas; no haga ostentación de joyas u objetos de valor que puedan llamar la atención de los presuntos delincuentes; tanto si se ha llegado a cometer la estafa, como si ha logrado evitarla, comunique inmediatamente lo sucedido a la Policía e intente retener todos los datos posibles de los autores, como la ropa que llevaban puesta, el tipo de acento; la marca, el modelo, el color y la matrícula o la dirección de huida.