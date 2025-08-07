El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Llenaba el depósito de su vehículo y se iba sin pagar. DM

Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar

El conductor hurtó combustible cuatro veces en una gasolinera de Miengo llenando el depósito siempre del mismo coche pero con matriculación robada de otros vehículos

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:19

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por llenar en varias ocasiones el depósito de su vehículo y marcharse sin pagar. Para ello cambiaba ... las matrículas del turismo por otras robadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

