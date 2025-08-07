Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por llenar en varias ocasiones el depósito de su vehículo y marcharse sin pagar. Para ello cambiaba ... las matrículas del turismo por otras robadas.

Se trata de un vecino de Santander de 56 años acusado de hurtos, falsedad documental y estafas. La investigación comenzó después de que en una estación de servicio de Miengo el conductor de un vehículo llenara el depósito marchándose sin pagar hasta cuatro veces. Se trataba siempre del mismo coche, pero en cada ocasión llevaba una matrícula diferente. La cuantía de lo que no pagó en esta gasolinera ronda los 250 euros.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil averiguó que las matrículas que colocaba en el vehículo correspondían a cuatro camiones y habían sido sustraídas de los remolques cuando se encontraban estacionados en un polígono industrial de Camargo. La Guardia Civil localizó y detuvo al sospechoso a finales de julio.