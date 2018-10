Detienen en Getxo al autor de la llamada anónima que denunció el crimen del anciano maniatado

El contenido íntegro de la llamada

«Hola, buenos días. Oye, ¿tieneun papel y un bolígrafo a mano, que tengo que dar una información? Me he enterado de que hay una persona que está en su casa y quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Yo no quiero llamar a la Policía, quiero que llame usted (...). Enfrente, en el número uno es un local que tienen una persiana amarilla, ponga eso por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que viven al lado. En la lonja tienen puesto que se vende o se alquila. Ella no puede coger el teléfono, tienen que ir a esa dirección que les digo y la puerta está cerrada. Tendrán que tirar la puerta abajo o lo que quiera. ¡A la misma dirección no, por Dios! Te explico esto y mira, escúchame bien: Es una cuesta arriba y donde acaba la cuesta hay una pared y una casa. A la derecha hay una calle de circulación y la segunda es una calle pequeñita que no tiene salida donde aparcan los coches. En esos bloques hay una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta para entrar también porque también está cerrada con llave, ¿vale?».