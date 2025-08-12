El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tomás Epeldegui, en la playa de El Sardinero en Santander. Celedonio

Tomás Epeldegui

Médico y Premio de Honor Plaza Porticada
«Devolver la movilidad a alguien es darle de nuevo su capacidad de subsistir»

El especialista cántabro será distinguido hoy por su trayectoria en la modernización de la ortopedia

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Tomás Epeldegui ha dedicado su vida a devolver movilidad y autonomía. Tras modernizar la ortopedia infantil en España, hoy coordina desde Camerún una red de ... más de 700 voluntarios que llevan esperanza a miles de pacientes nuevos.

