Una alumna recibe instrucciones de un profesor. Marta Moras

La DGT anuncia la incorporación de cuatro nuevos examinadores de tráfico

Cantabria sólo gana un profesional, tendrá 11 en total, ya que tres se han marchado durante este verano tras acogerse al concurso de traslados

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:31

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de anunciar que Cantabria contará con cuatro nuevos examinadores. Una medida que será acogida con entusiasmo en las ... autoescuelas de la región, que actualmente acumulan más de 4.500 alumnos a la espera de la prueba práctica para sacarse el carné de conducir. Sin embargo, en términos reales, la comunidad sólo gana un efectivo –tendrá 11 en total–, ya que a esas cuatro nuevas incorporaciones hay que restar la salida de tres profesionales este mismo verano tras acogerse al concurso de traslados.

