La DGT anuncia la incorporación de cuatro nuevos examinadores de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de anunciar que Cantabria contará con cuatro nuevos examinadores. Una medida que será acogida con entusiasmo en las ... autoescuelas de la región, que actualmente acumulan más de 4.500 alumnos a la espera de la prueba práctica para sacarse el carné de conducir. Sin embargo, en términos reales, la comunidad sólo gana un efectivo –tendrá 11 en total–, ya que a esas cuatro nuevas incorporaciones hay que restar la salida de tres profesionales este mismo verano tras acogerse al concurso de traslados.

La situación de Cantabria se reproduce en el resto del país. Faltan examinadores para atender a la elevada demanda de personas que sólo están pendientes del examen práctico para obtener la licencia de conducción. La DGT, consciente del problema, ha podido reforzar la plantilla con 101 nuevos examinadores repartidos por 46 jefaturas diferentes. Estos nuevos puestos de trabajo corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General de la Administración del Estado en la especialidad de Tráfico. El organismo público asegura que en lo que va de año se han incorporado «23 interinos y se prevé que otros 17 se sumen en los próximos meses para dar soporte extra al trabajo realizado por los funcionarios».

La medida busca reducir los más de 4.500 alumnos que están a la espera de la prueba práctica para sacar el carné

Pese al esfuerzo, los alumnos cántabros deberán seguir esperando una media de tres a seis meses para sentarse al volante en el examen práctico después de haber aprobado la prueba teórica. Aun así, la llegada de estos cuatro examinadores supondrá un alivio para tratar de ir reduciendo la lista de espera. Lo ideal, a juicio de las escuelas de conducción, sería disponer de 12 examinadores, que son los que le correspondería a la región teniendo en cuenta su población. El ratio aplicado es el de un examinador por cada 50.000 habitantes. Por tanto, en Cantabria, que ronda los 600.000, se estaría más cerca de 12 que de los 11 con los que va a encarar el otoño.

La lista de 4.500 alumnos a la espera de examen de la prueba práctica, que ha crecido un 16% en el último año, incluye a los que han suspendido y tienen que repetirlo, los que han completado su formación al volante y están esperando o los que todavía no han tomado ninguna clase práctica.

Récord

A toda esta problemática hay que sumar otro factor: el bajo porcentaje de aprobados. Según datos publicados por la DGT, en 2024 el porcentaje de los que superaron el examen de circulación alcanzó el 43,5%. Sin embargo, desde la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC) aseguran que esta cifra ha crecido durante este año «hasta el 50%».

Al margen de las peculiaridades y características de cada comunidad autónoma, la Dirección General de Tráfico celebra la multitudinaria incorporación de profesionales. «Es el colectivo que tiene una mayor tasa de reposición, ya que cada año acceden aproximadamente 50 examinadores nuevos a través de la oferta pública de empleo», afirma María Lidón Lozano, secretaria general de la DGT. «Este año, excepcionalmente, se incorporan estos 101 examinadores, con lo que se alcanza el mayor número de la historia de la institución», concluye.