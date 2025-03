Diestro cita a Fernández, López Estrada y Blanco en busca de «una lista de consenso» en el PRC

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro, dio este lunes un paso adelante y citó para mañana al resto de candidatos del PRC a suceder a ... Miguel Ángel Revilla. Y lo hizo, explicó, porque cree que «es la hora de hablar». Ahora, los cuatro aspirantes tratan de cuadrar sus agendas para ver si es posible celebrar hoy el encuentro o tienen que posponerlo. Al mismo, según han confirmado a este periódico, acudirán Paula Fernández, Javier López Estrada y Guillermo Blanco. Los tres fueron rotundos tras ser consultados: «Nos reuniremos tantas veces como sea necesario». El objetivo, aunque a priori no es el escenario más probable, es que de ahí salga un acuerdo tras llegar a un entendimiento para tratar de evitar las primarias. Tienen de plazo hasta este viernes. Si no lo logran, esa misma jornada se votarán los avales.

La intención de Pablo Diestro era celebrar este martes la cita, que además sería la primera reunión conjunta desde que los cuatro presentaron sus respectivas candidaturas. El problema es que las obligaciones de cada uno de ellos puede truncar el encuentro. La intención del alcalde del Reocín era verse las caras a las doce del mediodía. Sin embargo, López Estrada preside un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Torrelavega, que da inicio a las 9.30 horas y que podría alargarse más allá del mediodía.

La cita está fijada inicialmente a las 12.00 horas, pero problemas en la agenda de los aspirantes podría truncarla

Al margen de que la primera reunión de los candidatos se produzca mañana o no, ninguno de ellos se cierra a debatir la posibilidad de encontrar el consenso necesario para presentar una lista única, que es el deseo máximo de Miguel Ángel Revilla. No obstante, aunque posible no parece muy probable. Por tanto, es el momento de que los aspirantes se sienten a debatir, proponer, hacer renuncias y concesiones, y a encontrar un punto de encuentro común para tratar de reducir las candidaturas a una única.

Este último extremo parece bastante complicado. Lo que parece más probable, según ha relatado este periódico durante los últimos días, es que se produzca la fusión de algunas candidaturas. De esta manera, el PRC llegaría el viernes a la votación de los avales debiendo elegir entre dos o más listas. Los aspirantes que obtengan el 20% de los apoyos de la Ejecutiva tendrán que encarar la campaña electoral, que concluirá en las primarias del 4 de mayo, en la que todos los militantes están citados a las urnas. El Congreso para confirmar al ganador sería el 18 de mayo.

«Sin líneas rojas»

Pablo Diestro ha sido el primero en mover ficha. Lo hizo este lunes a sólo cuatro días de que expire el plazo. Considera que ha llegado «la hora de hablar» después de que no se hayan registrado más intentos, al menos de manera pública.

«Lo hago para ver si es posible llegar a un acuerdo», afirmó este lunes. Está dispuesto a intentarlo «sin líneas rojas», pero partiendo de una premisa firme: «Es lógico que todos los que nos hemos presentado lo hemos hecho con la intención de liderar el proyecto, para regenerar el partido, pero lo que no voy a hacer es sentarme para hablar de sitios y negociar puestos».

Al margen de si se celebra este martes o no la reunión, el calendario sigue avanzando.

El plazo para alcanzar el acuerdo expira el viernes a las 14.00 horas. Si finalmente se presenta más de un candidato, ese mismo día, entre las 18.30 y las 20.30 horas, los miembros del Comité Ejecutivo votarán los avales en la sede del partido. La votación será supervisada por una mesa electoral que conforman tres miembros de la Ejecutiva que han sido elegidos por sorteo.

A continuación, se procederá al recuento de los avales y la Comisión Electoral tendrá que elaborar una propuesta de proclamación en la que aparecerán los candidatos que hayan alcanzado, al menos, un 20% de los apoyos necesarios. Los resultados los recibirá el secretario general del partido, Miguel ángel Revilla, que será el encargado de anunciar el resultado.

En el caso de que haya más de un candidato que alcance el 20% de los avales, el PRC tendrá que celebrar unas elecciones primarias el 4 de mayo para que todos los afiliados voten. Esta posibilidad es la que menos gusta al histórico líder regionalista, que desde un primer momento no ocultó su deseo y rogó a sus sucesores que llegaran a un acuerdo de consenso.