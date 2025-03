Paula Fernández (Bárcena de Pie de Concha, 1971) ha sido consejera de Presidencia y Justicia, concejala y ahora diputada.

-¿Cuáles son sus condiciones innegociables ... para llegar a un consenso con el resto de los candidatos?

-En una negociación con compañeros, en la que todos queremos lo mismo –el mejor futuro para nuestro Partido y Cantabria- entiendo que no debemos establecer líneas rojas de antemano. Ese punto de partida inhabilitaría, en la práctica, toda posibilidad de acuerdo. Acudiré con las ideas claras de lo que creo mejor, pero también con el ánimo de escuchar a mis compañeros. Eso es, en esencia, una negociación. Escuchar y ser escuchado. Y espero que ese sea el ánimo de todos en las reuniones que mantengamos.

-¿Ha mantenido ya conversaciones con alguno de los otros candidatos? ¿Lo ve más factible con alguno de ellos en concreto?

Somos compañeros y todos hemos seguido nuestra actividad normal, con lo cual, sí, lógicamente hablamos a diario, pero el momento de las conversaciones en profundidad sobre las candidaturas es a partir de ahora. Creo que está en la voluntad de todos llegar a un acuerdo si es posible alcanzarlo, y quiero pensar que ese acuerdo es posible, pero si no lo es, no pasa nada porque decidirán los verdaderos protagonistas de este partido, los militantes. He elegido como lema 'Hagámoslo juntos», porque eso es precisamente lo que propongo, un PRC que construyamos entre todos.

-Todos los candidatos proponen un proyecto político similar al que ha desarrollado el PRC hasta ahora, como es lógico. ¿Hay algo en su programa que sea distinto o novedoso respecto a lo que hemos visto del PRC en los últimos años?

-Lo revolucionario en estos tiempos es lo que defiende el PRC y que tengo en mi ADN grabado a fuego: barrer para casa, es decir, trabajar desde esta tierra para esta tierra; preservar nuestra identidad en todos los ámbitos; oportunidades de empleo, para que podamos seguir creciendo y que Cantabria sea una tierra a la que venir y no de la que tener que marcharse. Un regionalismo del siglo XXI, con un programa ambicioso que siente las bases de la Cantabria de los próximos 25 años. Y defendemos, por supuesto, un estado del bienestar que asegure la excelencia en la educación de nuestros hijos, el mejor cuidado para nuestra salud y la atención de quien lo necesite.

-¿Qué papel cree que debe jugar Revilla en este nuevo PRC? ¿Debería seguir como secretario general o también hace falta renovación en lo orgánico?

-Para mí, Miguel Ángel se ha ganado sobradamente el derecho a decidir por sí mismo qué lugar quiere ocupar en esta nueva estructura del Partido y estoy segura de que la decisión de tome será aquella que más beneficie a nuestro partido. Todos podemos tener una opinión de cuál debería ser ese papel, pero es él quien ha de decidirlo. La renovación en lo orgánico se va a producir, porque va a haber un nuevo candidato electoral al que, estoy convencida, acompañarán nuevos perfiles y nuevas caras. Lógicamente, yo me presento, así que me gustaría que esa renovación pasase también por tener a una mujer regionalista al frente de la candidatura electoral.

-¿Usted es más partidario de una oposición dura al PP o de buscar un acercamiento con el partido del Gobierno?

-El PRC es en este momento un partido que está en la oposición con vocación de estar en el gobierno. Y en este tiempo hemos de ser lo que hemos sido siempre, un partido responsable y coherente. Un partido que es duro, durísimo, en la defensa de aquellos aspectos que consideramos imprescindibles para el presente y el futuro de Cantabria, que no tolera que otras formaciones tomen decisiones que nos afectan negativamente por intereses partidistas nacionales, que vigila la acción de Gobierno y que, por otro lado, busca siempre que es posible acuerdos con el resto de formaciones. La gestión del PP en ámbitos como la sanidad, la industria, la vivienda y tantos otros es tan perjudicial para Cantabria y los cántabros que no cabe otra opción que una oposición dura, que es lo mismo que decir que solo cabe una defensa férrea de los intereses de los cántabros.

-¿Cómo piensa solucionar el déficit histórico de votos del PRC en Santander en las próximas elecciones?

-No es cierto el mantra del déficit histórico de votos en las grandes ciudades. Y ahí están como ejemplos Torrelavega y Santander, donde logramos un resultado histórico: el PRC ganó las elecciones autonómicas de 2019. El objetivo es seguir. Seguir trabajando junto al secretario general, el Comité Local, los concejales y toda la militancia regionalista. Estoy convencida de que las cosas van a cambiar en el ámbito municipal, porque los problemas de gestión del PP en Santander son, cada día, más evidentes a ojos de todos y ese cambio tiene que llegar ya. El PRC tienen en Santander un secretario general pegado a la calle y a las preocupaciones de los santanderinos. Va a conseguir grandes éxitos. Para los regionalistas y para Santander. Seguro