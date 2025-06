El Gobierno anuncia mejoras para el otoño de la ruta a Madrid y la recuperación de Alicante

«Lo de ir a Madrid en el día, aunque parezca mentira en el siglo XXI, puede ser una odisea. Todos lo pasamos. Es nuestro ... talón de Aquiles y es lo que tenemos que mejorar. Hemos introducido pequeñas mejoras, pero no son suficientes, ya lo digo yo». Lo comentó Buruaga esta semana en el Parlamento de Cantabria durante el Debate del Estado de la Región. Hablaba de la situación del aeropuerto Seve Ballesteros y de la ruta más importante, Madrid. Y ahí explicó una novedad destacada para «después del verano». Un aumento del 10% de las plazas para volar a la capital. Por la vía del uso de aviones más grandes o del aumento de frecuencias. Anunció eso y también que se recuperará la conexión perdida con Alicante y que los vuelos a Granada y Palma de Mallorca no se limitarán al verano.

«Aviones más grandes, de 100 a 180 plazas», concretó Buruaga. Eso, aunque no lo dijo, supondrá en la práctica que Iberia volverá a estar presente en algunas operaciones (ahora todos los vuelos los realiza Air Nostrum, con aparatos más pequeños). En concreto, en las que supone pernoctar en el aeropuerto (el último vuelo del día de Madrid a Cantabria) y, por tanto, salir a primera hora hacia la capital de España. Y, cuando Iberia no esté, el incremento se conseguiría «con algún avión adicional» en la oferta diaria, indicó la presidenta en su discurso, que habló de seguir dando «pasitos adelante». El aumento de la oferta a partir del otoño supondrá, claro, más opciones para viajar y también –eso se espera, por lo menos– un posible alivio en las tarifas, ahora disparadas.

Pero no fue el único anuncio. Buruaga recordó algunas cuestiones ya en marcha o, al menos, ya anunciadas. En ese sentido, enumeró rutas que han mejorado su oferta en estos últimos meses. Barcelona, Sevilla, Ibiza y Menorca. Y a eso –también lo dijo– hay que sumar que, a partir de octubre, Bucarest (Rumanía) volverá a estar en la programación del Seve Ballesteros –tras un largo culebrón, como ya relató, paso por paso, El Diario Montañés–.

Pero a todo eso añadió otros tres destinos. De entrada, Palma de Mallorca y Granada, que ahora se operan solo durante el verano (la ciudad andaluza, junto a Vigo y Jerez, en un periodo de poco más de un mes) tendrán vuelos todo el año en distintas épocas. Esto conviene explicarlo bien. Los nuevos contratos de promoción que se firmarán con las aerolíneas –van a salir a licitación a lo largo de las próximas semanas– incluyen un número mínimo de operaciones que deben ofrecer las compañías bastante más alto que el actual y que se repartirá durante todo el año (y no sólo en la campaña estival). Pero eso no significará que exista una programación periódica concreta, al uso (de uno, dos o tres vuelos todas las semanas). Los habrá, pero se operarán en distintos momentos (esto aún no se ha concretado), repartidos por el año.

Ese mismo modelo será el que se utilice para la ruta a Alicante. Esta novedad es importante porque supone recuperar un destino que se había perdido. De hecho, la conexión fue la 'pagana' en el Seve Ballesteros de la guerra que Ryanair mantiene con Aena por el tema de las tasas aeroportuarias. Un tira y afloja que aún se prolonga y que hace temblar a muchos aeropuertos de cara al próximo invierno. La compañía irlandesa ha reducido notablemente su presencia en terminales regionales y al aeropuerto cántabro le tocó con Alicante para este verano.

Durante el otoño –el contrato de promoción saldrá a licitación, igualmente, en estas próximas semanas–, volverá a figurar en las pantallas de la terminal y seguirá la misma fórmula de Palma y Granada. Es decir, más que ruta anual, una ruta que se opera repartida a lo largo del año (y no solo en verano).

La idea, con todo esto y siempre que se mantenga el resto de la programación, es conseguir relanzar a partir de otoño y, sobre todo, el año próximo los números del aeropuerto, que caen desde noviembre de 2023 con la excepción, precisamente, del pasado mes de mayo.