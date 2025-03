Guillermo Blanco (Ongayo, 1965) ha sido consejero de Desarrollo Rural, concejal y ahora diputado.

-¿Cuáles son sus condiciones innegociables para llegar a un consenso ... con el resto de candidatos?

-Mi única condición innegociable es que el proceso se desarrolle desde el respeto, la transparencia y pensando siempre en lo mejor para el PRC. No estoy aquí por un interés personal, sino por convicción y por compromiso con el partido y, sobre todo, con Cantabria. Si hay un acuerdo, debe basarse en un proyecto sólido, con ambición de futuro y sin renunciar a lo que somos. No vale cualquier pacto si no garantiza un liderazgo útil, integrador, capaz de renovar sin dividir y que despierte la ilusión y la confianza de los cántabros. No podemos olvidar que lo que elegimos es el candidato que tendrá que afrontar el grandísimo reto de relevar a quien lo ha sido todo en el Partido durante cuatro décadas y que condujo al Partido a la victoria electoral en 2019.

-¿Ha mantenido ya conversaciones con alguno de los otros candidatos? ¿Lo ve más factible con alguno de ellos en concreto?

-He hablado con varios compañeros, sí, y mantendré todas las conversaciones que hagan falta. Es una gran noticia que haya cuatro personas con experiencia, trayectoria y sentido del regionalismo dispuestas a liderar el partido. Eso habla bien del PRC y demuestra que está más vivo que nunca. Pero no se trata de afinidades personales, sino de visión compartida y de buscar lo mejor para el PRC y para Cantabria. Si hay espacio para una candidatura única, será porque anteponemos lo colectivo a lo individual, pero si no es así la militancia estará con ganas de votar al mejor candidato posible. Y en ese punto es en el que estamos.

-Todos los candidatos proponen un proyecto político similar al que ha desarrollado el PRC hasta ahora, como es lógico. ¿Hay algo en su programa que sea distinto o novedoso respecto a lo que hemos visto del PRC en los últimos años?

-Mi proyecto quiere ser continuista en lo esencial y renovador en todo lo necesario. Propongo un PRC que refuerce su identidad y su vocación de servicio a Cantabria, pero que actualice las formas, los equipos y los mensajes. Necesitamos renovar estilos de liderazgo, abrir el partido a nuevas voces, rejuvenecer nuestras estructuras y adaptar nuestra acción política a los nuevos retos de Cantabria: digitalización, vivienda, igualdad, transición ecológica o la lucha contra la despoblación son algunos de los grandes retos a los que debemos responder. Eso exige una mirada fresca, con ambición y sin complejos.

-¿Qué papel cree que debe jugar Revilla en este nuevo PRC? ¿Debería seguir como secretario general o también hace falta renovación en lo orgánico?

-Miguel Ángel Revilla es el gran referente del PRC y también de Cantabria. Su papel ha sido y sigue siendo fundamental, por lo que tendrá siempre todo mi respeto y mi reconocimiento. Ahora bien, él mismo ha dicho que ha terminado un ciclo y que es el momento de que otros demos un paso al frente. Yo creo que ese proceso debe incluir la renovación orgánica, sin prisas pero con claridad, porque abrir una nueva etapa también implica adaptar nuestras estructuras a los nuevos tiempos. Tenemos tiempo para hacerlo en el año y medio de mandato que le queda a este periodo y la actual Ejecutiva y, a partir de ahí, abrir una nueva etapa orgánica. Estoy preparado y dispuesto para trabajar en esa transición ordenada, con lealtad y sin rupturas.

-¿Usted es más partidario de una oposición dura al PP o de buscar un acercamiento con el partido del Gobierno?

-Yo soy partidario de una oposición útil para los cántabros. El PRC tiene que ser duro a la hora de denunciar injusticias, retrocesos o decisiones que perjudiquen a Cantabria, como hemos hecho con la reforma de la Ley del Suelo aprobada por la puerta de atrás en la ley ómnibus de Simplificación Administrativa o la pésima gestión de las consejerías de Desarrollo Rural o Sanidad, por citar dos ejemplos. Pero también sabré tender la mano cuando se trate de defender el interés general de Cantabria, una postura que también hemos asumido al propiciar la investidura de la presidenta y la aprobación de los presupuestos. El PRC nunca ha hecho una oposición destructiva, y conmigo eso no va a cambiar. Queremos gobernar, pero también sabemos hacer política de oposición desde la responsabilidad.

-¿Cómo piensa solucionar el déficit histórico de votos del PRC en Santander en las próximas elecciones?

-Santander siempre ha sido una plaza difícil, pero en 2019 la candidatura autonómica ganó las elecciones y eso no hay que olvidarlo, porque demuestra que hay espacio para el PRC. Tenemos que reconectar con los vecinos y para ello contamos con un gran activo, nuestro portavoz, Felipe Piña, que está realizando una grandísima labor trabajando desde la cercanía a los problemas y a la escucha de la gente. Creo que ésa es la línea que hay que seguir, con propuestas concretas y alternativas para los problemas reales de los santanderinos: vivienda, movilidad, jóvenes, cultura, turismo… y con un discurso que conecte con los barrios. Yo tengo muchas ganas de salir a la calle con Felipe, a escuchar, a sumar talento y a ser más visibles. El PRC tiene mucho que decir en Santander, tanto a nivel municipal como autonómico.