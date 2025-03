Pablo Diestro (Villapresente, 1982) es alcalde de Reocín desde 2015. Desde ese año y hasta 2023 también dirigió la Federación de Municipios de Cantabria. Fue ... diputado regional una legislatura.

–¿Cuáles son sus condiciones innegociables para llegar a un consenso con el resto de candidatos?

–Deben ser unas negociaciones que partan de proyectos que ilusionen y mejoren a la sociedad cántabra y no de sillones, además de plantearse una situación que suponga una renovación real (interna) del partido, para ser el PRC del siglo XXI o para ser un PRC adaptado a los tiempos de hoy que escucha a los cántabros y que así lo perciban. Debemos volver a ser el partido de Cantabria al servicio exclusivamente de los cántabros, de todos ellos, da igual izquierda o derecha, lo que nos une es el amor a esta tierra y la ilusión de ponerla donde se merece en el conjunto de España.

–¿Ha mantenido ya conversaciones con alguno de los otros candidatos? ¿Lo ve más factible con alguno de ellos en concreto?

–No, aún no he mantenido conversaciones con ninguno de los candidatos. El reglamento lo prevé para esta semana, aunque no descarto que puedan suceder una vez conozcamos los avales de los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional que posee cada uno.

–Todos los candidatos proponen un proyecto político similar al que ha desarrollado el PRC hasta ahora, como es lógico. ¿Hay algo en su programa que sea distinto o novedoso respecto a lo que hemos visto del PRC en los últimos años?

–Nuestra propuesta parte, por un lado de las bases del partido y por otro lado, queremos hacer partícipe a la sociedad cántabra. Existe la urgencia de atender de una manera eficaz a las necesidades más básicas de los cántabros en materia de educación, sanidad, vivienda, medio rural, autónomos, transporte y conciliación familiar sin olvidarnos de nuestros abuelos, por supuesto. También apostamos de una forma clara por la ampliación del suelo industrial, debemos ir por delante de las necesidades de las empresas. Así mismo, debemos de modificar sin tibiezas la agilización de trámites administrativos, principalmente de las licencias, por ejemplo para la implantación de nuevas empresas o ampliación de las existentes. Además, de construir un proyecto diferenciador en la ciudad de Santander, donde el PRC trabajará por una red metropolitana que conecte los municipios con la capital, algo fundamental para toda la sociedad, pero especialmente para los jóvenes, a los que por otro lado, ofreceremos ayudas para la retención de talento o proyectos innovadores para aquellos que quieran quedarse en la tierruca. Como he mencionando anteriormente, lo que nos une es el amor por Cantabria.

–¿Qué papel cree que debe jugar Revilla en este nuevo PRC? ¿Debería seguir como secretario general o también hace falta renovación en lo orgánico?

–Miguel Ángel ha sido y es un valor muy importante del PRC. Considero que debe ocupar un lugar de honor en la estructura del partido. Según se ha acordado en la Asamblea de Dirigentes, él mismo seguirá ocupando el cargo hasta el próximo año. Bajo mi punto de vista la renovación del debe de ser completa no solo a nivel de acción política sino de la estructura interna del partido trabajando codo a codo con la militancia y contando con la experiencia de los miembros actuales.

–¿Usted es más partidario de una oposición dura al PP o de buscar un acercamiento con el partido del Gobierno?

–Como es sabido tras las elecciones pasadas fui una voz discordante en el partido al proponer intentar una negociación con el PP y estudiar la posibilidad de formar parte del Gobierno, con la intención prioritaria de proteger a nuestros alcaldes y dar estabilidad en un Gobierno de coalición. Esto no fue así y decidimos acudir a la oposición, eso sí apoyando la investidura y dos presupuestos al nuevo Gobierno Popular. Dicho esto, considero que la oposición debe de ser constructiva, no se trata de estar cerca del PP ni del PSOE, somos el PRC y lo que debemos es estar cerca de los vecinos de Cantabria, apoyando lo que sea bueno y haciendo una crítica constructiva de lo que no lo sea, pero insisto, sobre todo haciendo propuestas para Cantabria.

–¿Cómo piensa solucionar el déficit histórico de votos del PRC en Santander en las próximas elecciones?

–En primer lugar quisiera recordar que en las elecciones de 2019 fuimos el partido más votado en la ciudad de Santander, por lo tanto no existe ese déficit histórico por el que se pregunta. Tenemos que ser un partido útil para los santanderinos para ello, en primer lugar, debemos de escuchar a los vecinos de todos los barrios de Santander para construir entre todos el proyecto de ciudad que quieren, una labor que está ralizando muy bien nuestro candidato Felipe Piña. Esta idea de proyecto debe de convertirse en hechos e inversiones para la ciudad.