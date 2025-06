Los pescadores afirman que «no cambiarán de idea» respecto a la procesión del Carmen

Desde que la alcaldesa, Gema Igual, supo que la Cofradía de Pescadores no estaba por la labor de desarrollar la procesión marítima del día ... del Carmen, trató de concertar una cita con todas las partes para intentar que cambiasen de opinión. Si el 19 de junio saltó la noticia de que los pescadores se negaban a sacar a la Virgen por la avería del puente levadizo de Raos; el día 20 Igual inició la ronda de llamadas para solventarlo. Pero, de momento, no han concretado cita. La tardanza se da por parte de la Cofradía, ya que sus pescadores están estos días faenando en el mar y no han encontrado hueco en su agenda aunque. según apuntan. este encuentro se producirá la semana que viene. Lo que siguen teniendo claro es que «no cambiaremos de idea».

Como concreta el secretario de la Cofradía y coordinador de seguridad de la procesión, Agustín Trueba, «no nos van a hacer cambiar de opinión, la flota no está por la labor». Su intención con esta reunión no es que les convenzan de que saquen la Virgen al mar, si no avanzar en la reparación de la estructura del puente levadizo, que lleva más de un año dificultando su trabajo.

El día del Carmen se celebrará el 16 de julio y a las 12.00 horas arrancará la procesión terrestre, que recorrerá las calles del Barrio Pesquero. Después, tradicionalmente, es el momento el que suben a la Virgen a una embarcación y sale, escoltada por más barcos, al mar. Y es esta parte la que, en principio, no se realizará este año. Como explican desde la Cofradía, la avería del puente ha obligado a que todos los barcos que no caben por debajo se queden fuera y no puedan entrar al puerto. Por tanto, no pueden acceder tampoco a la lonja. Aunque la Autoridad Portuaria (APS) habilitó unas instalaciones temporales en el Margen Norte, muchos pesqueros prefieren descargar en la lonja de Santoña, que está en mejores condiciones, ya que no pueden acceder a la de Santander. Como el puente no puede abrirse para trabajar, consideran que tampoco debe abrirse –y arriesgar a que se rompa del todo– por la fiesta. La intención de la APS es que esté reparado para septiembre y va a estudiar su sustitución por un puente fijo para que no vuelva a dar problemas.

La postura de la alcaldesa

Ante la negativa de los pescadores, la alcaldesa tratará de hacerles cambiar de opinión en su próxima cita. Considera que no hay una razón de peso para anularla: «Yo no me meto ni me debo de meter en los problemas que puedan tener entre el Puerto y la Cofradía, referente al ejercicio de la pesca. Pero la Virgen del Carmen sí puede salir, porque el Puerto ha dicho que levanta la hoja», expuso la semana pasada. Además, añadió que «la Virgen del Carmen solo se ha dejado de hacer en pandemia o cuando el mar no lo permite y no hay ninguna de esas dos razones. Es la patrona de los pescadores, a quien se reza cuando hay un naufragio, a quien se hace una ofrenda floral cuando salimos a alta mar por los náufragos, eso no se puede perder».