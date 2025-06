Igual: «Voy a intentar por todos los medios que se celebre la procesión del Carmen»

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, abordará la semana que viene la reunión con el Puerto y el sector pesquero para que la procesión marítima ... del Carmen pueda celebrarse ya que «lo va a intentar por todos los medios». Así se ha expresado la regidora a preguntas de El Diario Montañés sobre la polémica que surgió ayer en torno a esta tradición. Y es que desde la Cofradía de Pescadores decidieron suspender esta parte del trayecto por la avería del puente levadizo, que lleva meses cerrado e impide que el sector pueda realizar su trabajo con normalidad. Un día después Igual explica que ya se ha puesto en contacto «con el patrón del barco, con los costaleros y estoy pendiente de hablar con el representante de la Cofradía, por lo que la reunión será la semana que viene».

Están estropeadas tanto la hoja del puente que da al Barrio Pesquero como la de Raos y por eso los pescadores han adaptado su forma de trabajar y lo hacen en una situación más precaria. Los barcos más pequeños pueden pasar por debajo, pero los grandes no pueden entrar al puerto ni a la lonja de Santander. Mientras, la Autoridad Portuaria les ha habilitado unas instalaciones temporales en la Margen Norte. «Nos trasladaron que la hoja que da al Barrio Pesquero la abrían para esta actividad bajo nuestra responsabilidad. No la pueden abrir para trabajar pero sí para una fiesta, y además sin ser seguro», lamentaba ayer el secretario de la Cofradía, Agustín Trueba.

En este contexto, la alcaldesa de la ciudad ha reconocido que su prioridad es que se celebre uno de los momentos más emotivos de este evento. «Es que no hay razón para no hacerlo. Yo no me meto ni me debo de meter en los problemas que puedan tener entre el Puerto y la Cofradía, referente al ejercicio de la pesca. Pero la Virgen del Carmen sí puede salir, que puede, porque el Puerto ha dicho que levanta la hoja, ¿cuál es la razón?». Y añade: «La Virgen del Carmen solo se ha dejado de hacer en pandemia o cuando el mar no lo permite y no hay ninguna de esas dos razones. Es la patrona de los pescadores, a quien se reza cuando hay un naufragio, a quien se hace una ofrenda floral cuando salimos a alta mar por los náufragos, eso no se puede perder».

Desde la asociación de vecinos Sotileza ayer ya trasladaron su apoyo a los marineros. «Tras varias reuniones, incluso con nuestra asociación, para intentar llegar a un punto medio entre las partes y no tener que llegar a tomar esta drástica decisión, al final no ha podido ser y la Virgen no saldrá a la Bahía». También detallaron que la procesión terrestre por el Barrio Pesquero arrancará a las 12.00 horas del 16 de julio. Ahora, tras el encuentro que se celebre la semana que viene, está por ver sí finalmente se cancela.

Fue la semana pasada cuando la Cofradía de Pescadores y el Puerto se reunieron para abordar el día del Carmen. En el encuentro, según apuntan desde el sector pesquero, «nos trasladaron que el plan consistía en tratar de abrir la hoja del puente, pero no garantizaban que se pudiera y además hay riesgo de que se rompa. Lo sentimos pero no nos podemos arriesgar». Una semana después de producirse ese encuentro, la Cofradía registró un escrito a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) para anunciarles que finalmente suspenden la procesión marítima y desde el Puerto insisten en su predisposición a abrir la hoja.