Diez familias han percibido las ayudas de la ELA de Cantabria

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, instó ayer a las comunidades a «aterrizar» con la «mayor celeridad posible» el decreto ley aprobado para reforzar el sistema de dependencia, por el que se crea el nuevo grado III+ para dependencia extrema, y que garantiza una prestación de hasta 10.000 euros al mes para asistencia 24 horas a los enfermos de ELA y otras enfermedades complejas. Este fue el tema central del Consejo Interterritorial, donde «se pidió un compromiso para futuros ejercicios, porque, como hemos defendido en numerosas ocasiones, los anuncios deben venir acompañados de una planificación clara, criterios técnicos definidos y recursos adecuados», destacó la consejera de Política Social, Begoña Gómez del Río. «Desde el Gobierno de Cantabria queremos poner en valor el compromiso y el esfuerzo que ya se viene haciendo desde nuestra comunidad con los afectados por la ELA».

Recordó que este año se convocó una orden de subvenciones que «ha permitido conceder casi doscientos mil euros, beneficiando a diez familias cántabras». Esas ayudas se han integrado dentro del proyecto de presupuestos para 2026, donde también se contempla «una nueva deducción fiscal del 50% de los gastos médicos y tratamiento de ELA, hasta un máximo de 2.000 euros y sin límite de renta». La consejera destacó que «Cantabria trabajará para aplicar el grado III+ con la mayor celeridad posible, siempre pidiendo una corresponsabilidad por parte del Estado en la financiación, y no solo para 2025, sino para el resto de anualidades».