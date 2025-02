«Diseñamos Ifema para que funcionara como una sala de arte o un hospital»

Mariana Cores Santander Jueves, 30 de julio 2020, 15:24 Comenta Compartir

Jerónimo Junquera camina descalzo de mayo a octubre, que es el tiempo que procura estar en su casa de Somo (con idas y venidas), mirando a la ría de Cubas, al golf de Pedreña y a Santander. Con varios premios nacionales de arquitectura en su ... haber, el oficio le llegó «no sé muy bien por qué razón». Compagina la dirección de su estudio (en el que ha desarrollado proyectos como la Integración del Puerto en la Ciudad de Málaga, la Torre de la Isla de Chamartín o la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, en Madrid) con el patronato del colegio Estilo, creado en 1940 por Jimena Menéndez-Pidal, Ángeles Gasset y Carmen García del Diestro (esta última, su tía), y donde él estudió. Defiende que es bueno equivocarse «y si hay que empezar de nuevo, no pasa nada. Lo que no tiene sentido es morirse haciendo lo que a uno no le gusta». En su casa con vistas a la ría de Cubas se ha colado la naturaleza, con un árbol en su interior y una enredadera que no ve suficiente la fachada, así que se ha metido dentro. Desde su casa-cubo (recubierta con un cerramiento de cristal), recuerda que fue la primera de la zona.

-Usted diseñó el edificio de Ifema, junto a Estanislao Pérez Pita, en 1985. Nadie pensó que se convertiría en el mayor hospital de campaña de España. ¿Se imaginaba así la gran versatilidad de su obra? ¿Sabía que iba a funcionar? -A la arquitectura se le pide que sea bella y atractiva en su envoltura y en su interior, bien implantada, estable y duradera, que garantice confort a sus usuarios con el mínimo de energía y, por supuesto, funcional. Pero, ¿para cuánto tiempo? Lo edificado dura mucho más que la evolución de las funciones que se le requiere cuando se construye. La arquitectura que construimos, con un horizonte de vida de 100 años, debe ser flexible y versátil, para que lo edificado se pueda acomodar a la evolución de la sociedad. «La formación de nuestros arquitectos es reconocida en todas partes» NUEVAS GENERACIONES «Propongo el reto de convertir Marqués de la Hermida en barrio como el Paseo de Pereda» PROYECTO Los feriales son un ejemplo de esa flexibilidad y versatilidad, como se ha visto con Ifema, donde se ha podido implantar un hospital. Están diseñados como contenedores, dotados de un sistema de redes bajo rasante que permiten llevar energía, voz y datos, aire comprimido y, en ese caso oxígeno, espacios versátiles, que se transforman en pocos días para acoger actos tan dispares como Arco o Fitur. ¡Y hasta un hospital! Sabíamos que funcionaria y en poco tiempo. -Medalla de Oro en el Concurso Internacional de la Expo Universal '92' de Sevilla, varios premios nacionales de arquitectura... ¿Hay alguno que guarde con especial cariño? -Hay una respuesta tópica pero cierta: la próxima que está naciendo encima de la mesa, pero quizás señalaría mi casa de la ría de Cubas, en Somo. -¿Hacia dónde va la profesión para las nuevas generaciones? -La opción más compleja, difícil y exigente es querer ser un arquitecto que produce su arquitectura, fruto de su ingenio y responsabilidad. Y dentro de este modelo, hay muchos modelos, hay premios Pritzker con oficinas pequeñas, como Moneo, Zumthor o Souto de Moura e incluso produciendo en solitario, como el australiano Glenn Murcutt, frente a oficinas gigantescas como Foster. Esto que ocurre en el olimpo también ocurre en nuestro estrato terrenal. La formación de nuestros arquitectos es reconocida en todas partes. Así visto, se ofrecen muchas opciones a las nuevas generaciones. -Santander se está convirtiendo en un museo de arquitectura, con obras de grandes profesionales, como Zaera, Chipperfield, Piano, Lorenzo, Mendoza Partida. ¿Está Santander en el camino para convertirse en una ciudad referente, de alto nivel arquitectónico? -La principal referencia de una ciudad, es la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos, y los hitos arquitectónicos singulares son un complemento cuando aciertan, pero de todo hay en la viña del señor y a mi entender Santander es un ejemplo. La calidad de vida ha convertido a ciudades como Vitoria o Pontevedra en referentes de las que aprender. Santander puede aprovechar el desarrollo del nuevo Plan General de Urbanismo para pensar qué ciudad se quiere para el futuro, apoyándose primero en las experiencias positivas de las que aprender. Copiar no es malo, lo importante es saber qué copiar y adecuarlo a las especificidades de Santander. -Si le dejaran Santander a su disposición, ¿qué intervención haría en ella? -Cualquier intervención en Cantabria, para mí tiene un valor añadido, así es que no me decantaría por ninguna en particular. Para encontrar el modelo de ciudad es recomendable la aportación de conocimiento y experiencia de un grupo de expertos para seleccionar y desarrollar diseño urbanos claves para el futuro de Santander, a lo que por supuesto estaría en disposición de colaborar. El diseño urbano de espacios singulares han ocupado parte de nuestro trabajo, desde el diseño del noroeste de Madrid en los 80, hasta el máster plan del frente marítimo de Almería, que entregamos estos días (junto al ingeniero cántabro Macario Fernández) o el frente marítimo de Málaga, la integración ferroviaria de Gijón... a lo que añadir los diseños del frente marítimo de Santander y la integración ferroviaria desde El Astillero. -¿Y algo más concreto a desarrollar en un futuro próximo? -Te hago el ejercicio de que mires a Málaga. Por una zona que estaba totalmente obsoleta, hoy, tras la transformación que realizamos, se contabilizan mas de 10 millones de tránsitos a través del Palmeral de las Sorpresas. Pongamos un reto: reconvertir Marqués de la Hermida en un barrio de calidad similar al entorno del Paseo de Pereda, para lo cual hay que actuar en un ámbito que genere sinergias, la reconfiguración ferroviaria, el puerto pesquero y el espacio Sotoliva. Es decir, fundir el puerto, la ciudad y las infraestructuras ferroviarias. Se puede hacer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión