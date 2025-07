Las bandas sonoras de películas conquistan los Jardines de Pereda

Si una virtud tiene la música es su capacidad para transportar a las personas a diferentes lugares y momentos, en los que se evocan emociones ... y recuerdos. Las cientos de personas que llenaron ayer los alrededores del templete de los Jardines de Pereda vivieron una inmersión en el mundo del cine a través de la actuación de la Banda Municipal de Música de Santander. Y es que la formación puso así el broche al ciclo 'La Municipal en el Templete' después de haber interpretado en la última semana diferentes estilos como latino, rock o folclore.

Aunque en esta ocasión, la sesión estuvo dedicada a las bandas sonoras en el mundo del cine y el teatro. No fueron pocos los asistentes que llegaron ataviados con su pañuelo azul de la Semana Grande y con tiempo suficiente para coger sitio en las sillas dispuestas para el evento; algunos hasta aprovecharon para moverlas y situarse debajo de las sombras de los árboles que rodean al templete para resguardarse del sol. Los que son habituales todos los veranos en estos recitales, casi les da igual lo que se toque ese día. «A mí me gusta mucho la música, hay veces que el programa te puede gustar más o menos, pero es un lujo poder venir y sentarte a escuchar composiciones en el entorno de la bahía», confesaba María López. «Es una pena que esta actividad se organice de forma puntual y no se repita más veces a lo largo de todo el año en Santander», lamentaba.

La Banda Municipal de Música viajó por la historia del cine para disfrute del público que se congregó en los Jardines de Pereda

Cuando la banda empezó a tocar, en esta jornada lo hizo con las obras de 'El fantasma de la ópera', muchos santanderinos y visitantes –a los que les pilló de paseo– se unieron rápidamente hasta ocupar el aforo completo de las sillas. Los que no tuvieron tanta suerte de hacerse con un sitio, optaron por seguir las interpretaciones de pie. Daba igual. Algunos como Georgel Matei no es el primer año que se encuentra con una actuación en el templete y decide quedarse, aunque sea un rato. «Es curioso porque ya me ha pasado otras veces de pasar por aquí, ver a la gente y pararme para contemplarlo», destacaba. «De momento voy a estar por aquí unos minutos, a ver qué tal, y después seguiré dando un paseo».

Pese a que el inicio con la interpretación de 'El fantasma de la ópera' pueda resultar desconocida para los más jóvenes, el resto del programa recogió diversidad de películas en el tiempo para alcanzar a todos los públicos. Desde 'Lilo y Stitch', en auge tras su último estreno, a las aventuras del agente secreto con licencia para matar, 'James Bond', pasando por las aventuras siempre peligrosas de 'Indiana Jones', hasta los esfuerzos de 'Superman' por salvar el mundo, o simplemente, que pensemos en el capitán pirata más famoso de la gran pantalla con la interpretación de la banda sonora de 'Piratas del Caribe'. Una selección musical capaz de aunar a distintas generaciones presentes en los jardines y que no dudaron en sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar canciones que en algún momento de sus vidas seguramente hayan tarareado de forma inconsciente.

«Si cierras los ojos puedes recordar cuando viste alguna de esas películas, es un disfrute venir y sentir emociones con la música», explicaba Pablo Martínez. «En mi caso soy seguidor del personaje de James Bond, es una banda sonora que forma parte de mi vida y me apetece deleitarme con esta interpretación que van a hacer desde la Banda Municipal porque es una forma distinta de transportarte a algunas de sus películas en plena ciudad».

En una actuación que sobrepasó la hora de duración, el público rompió a aplaudir al término de las diferentes obras que componen las bandas sonoras de las películas y reconoció la puesta en escena, una vez más, de la Banda Municipal de Música de Santander. «Lástima que se haya pasado tan rápida esta hora», valoraba Laura Sánchez. «Tendremos que estar atentas para ver cuáles son las próximas actuaciones en la ciudad», prometía.

Todo tipo de repertorios

Al término de la actuación, Vicent Pelechano, director de la Banda, se mostraba satisfecho por la acogida del público en los Jardines de Pereda. «Nosotros, como artistas, estamos encantados de que cada vez vengan a nuestros conciertos más personas. Una de nuestras funciones es intentar llegar a un público cada vez más numeroso, que hay que decirlo todo, con un repertorio cada vez más amplio siempre es más fácil», apuntaba.

Pelechano puso en valor la capacidad de la banda que dirige para afrontar todo tipo de repertorios. «El siguiente concierto es una selección de pasodobles, unos días más tarde tocamos boleros...», ejemplificaba. Para nosotros es un gustazo poder realizar música de distintos estilos, desarrollar nuestro trabajo y encima, cuanta más gente nos vea, mayor repercusión para la banda musical y también para el Ayuntamiento de Santander», destacaba nada más recoger la batuta.

El director cree que la clave de una buena acogida es pensar en el público. «La selección del programa versa todo pensando en la gente. Desde clásicos como 'Superman' o 'Indiana Jones', que muchos de los niños que estaban presentes no los conocen, por eso hay que añadir guiños para todas las edades como es la inclusión de 'Lilo y Stitch'. Es importante que los más pequeños cuenten también con su parcela musical».