Espinama y Cantur llegan a un acuerdo para poder reabrir el aparcamiento de Fuente Dé

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 23 de julio 2025, 07:08 Comenta Compartir

La Junta Vecinal de Espinama ha llegado a un acuerdo con Cantur para ceder, de forma temporal, un espacio de su propiedad de 5.359 metros cuadrados en terrenos de la Dehesa de Fuente Dé para el aparcamiento de vehículos. Un pacto entre caballeros que se adoptó este lunes en un Concejo y que se mantendrá hasta que se materialice una permuta con otra finca que posee Cantur en las inmediaciones del parador. La condición impuesta es que el operador turístico realice el acondicionamiento adecuado de la parcela cedida, con el fin de evitar que el ganado que paste en la Dehesa, pueda acceder al lugar destinado para aparcamiento y evitar así posibles daños.

El acuerdo surge tras el conflicto vivido entre Cantur y la Junta de Espinama, por el que la entidad local decidió no prestar la parcela conocida como 'el circo' que supone una ampliación que alivia el estacionamiento en épocas de máxima afluencia a uno de los buques insignia del turismo en Cantabria. Y es que los de Espinama se enfadaron este año porque la entidad, dependiente de Turismo, no había aceptado la propuesta de aportar a cambio algunas obras en el pueblo. Eso dio lugar a las largas colas para estacionar que se han podido presenciar desde principios de julio en la zona, aunque Cantur lo minimizó en un principio, asegurando que el estacionamiento funcionaría «con normalidad».

El Concejo que ha resuelto el problema tuvo lugar este lunes y estuvo presidido por el pedáneo Borja de María. Al mismo asistieron una veintena de vecinos, además de representantes de Cantur, entre ellos, su directora general, Irene Mier.

«Buena disposición»

Mier, trasladó a los vecinos su buena disposición «para llegar a un acuerdo, desbloquear este asunto y ver si llegamos a un entendimiento, porque creemos que nos puede beneficiar a ambas partes», dijo. Tras ello, la directivo quiso aclarar a los presentes porqué la entidad no había cumplido con las exigencias de la Pedanía de realizar varias obras en la localidad. «Cantur no puede acometer obras en fincas que no son de su propiedad, por lo que necesitamos que se acuerde por parte de la junta, la cesión temporal de esa finca en la Dehesa para el aparcamiento de los coches, hasta que se materialice la permuta por la finca de nuestra propiedad, con nuestro compromiso de que realicemos el cierre adecuado de dicho espacio, delimitando esa zona pegada al parking actual, para que podamos seguir utilizando esa zona para aparcamiento, como lo hemos venido haciendo hasta ahora», resumió.

Por su parte, De María explicó a Mier, que en el anterior Concejo se votó y se aprobó realizar la citada permuta de fincas, recordando también, que cuando se hizo el actual parking, ya se ofreció a la operadora turística hacer ese intercambio de parcelas y así tener un aparcamiento para acoger los vehículos de los visitantes que llegan a Fuente Dé. «Pero Cantur no lo quiso entonces, y ahora el problema es que no hay donde poder aparcar los coches, y no queremos que éstos se aparquen en el arcén y bajen hasta la localidad de Espinama», le replicó.

Finalmente se votó y se accedió a que Cantur disponga de la finca de Espinama hasta que se lleve a efecto la permuta, con la condición de que el acceso sea desde el interior del actual parking, una vez ejecutadas las obras para evitar el paso canadiense y proteger el ganado y los vehículos.