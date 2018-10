Una disputa interna por el censo obliga a retrasar las primarias de IU Cantabria María Jesús Santamaría e Israel Ruiz / DM . Cantabria Las diferencias entre la mayoría de la Junta Electoral y el secretario de Organización provocan la intervención de la dirección nacional y la demora de las votaciones telemáticas GONZALO SELLERS Santander Miércoles, 24 octubre 2018, 07:20

Aunque nada es comparable al tamaño del conflicto en Podemos, Izquierda Unida Cantabria se ha visto envuelta estos últimos días en una disputa interna que, de momento, ya ha retrasado el calendario de sus primarias. Sus afiliados y simpatizantes no pudieron votar este martes en la web del partido a Israel Ruiz o María Jesús Santamaría como sus candidatos electorales de 2019, a pesar de que era el día marcado para el comienzo del voto telemático mientras llega la jornada de urnas del próximo domingo. Las diferencias entre el secretario de Organización, Gonzalo Revuelta, y la mayoría de la Junta Electoral regional por el censo de votantes ha obligado a intervenir a la dirección nacional y a cambiar los plazos previstos para estas elecciones internas.

El problema radica en la interpretación del reglamento. Aunque la Junta tiene claro que sólo pueden votar en las primarias los preinscritos hasta el 25 de septiembre, Revuelta defiende que ese plazo se extiende durante todo el periodo marcado para resolver incidencias, hasta el 19 de octubre. La diferencia no es menor, ya que fuentes del partido ven en esta maniobra de Revuelta un intento de inscribir a un grupo controlado de votantes para la candidatura oficialista de Israel Ruiz.

Hasta cuatro veces distintas ha votado la Junta Electoral en el último mes cómo resolver este conflicto, y en todas ha ganado por mayoría cerrar las inscripciones el 25 de septiembre. Incluso Ana Serantes, la representante de la candidatura oficialista en la Junta, se había opuesto -de voz, sin voto- a los intentos de Revuelta por ampliar el plazo. Pero todo cambió en la reunión celebrada el pasado lunes.

La maniobra de Revuelta, según fuentes del partido, va dirigida a controlar votos para la candidatura oficialista

Según el acta al que ha tenido acceso este periódico, tras volver a perder una votación en ese encuentro, Gonzalo Revuelta llamó por teléfono a Ismael González, responsable de Organización Federal, quien respaldó su tesis delante del resto. Pero a pesar de todo, se volvió a votar y el resultado fue el mismo, aunque la candidatura de Israel Ruiz varió su postura para asumir, desde entonces, la ampliación del plazo. «Si no lo hiciéramos, estaríamos vulnerando los derechos de los afiliados y simpatizantes a participar», señaló Israel Ruiz.

De momento, el único daño colateral es este retraso de un día como mínimo en la votación telemática, pero si la situación no se reconduce el impacto podría ser mucho mayor. La Junta Electoral exige que se respeten sus decisiones y el acceso al censo, ya que no lo ha tenido todavía y no ha podido controlar si existen infracciones. Por eso, si finalmente Madrid continúa respaldando a Revuelta, María Jesús Santamaría podría estar dispuesta a retirar su candidatura al entender que el proceso está adulterado. Ella, de momento, no reconoce que llegaría tan lejos. «Estamos a la espera. No entendemos las razones que llevan a Revuelta a hacer todo esto, pero todavía hay tiempo para que el proceso se pueda hacer con transparencia. Si no es así, nos reuniremos y decidiremos nuestro próximo paso», señaló.

Dado que el acuerdo de la Junta Electoral de «cerrar el cupo» es una decisión «muy importante que contraviene», según Revuelta, el criterio de la dirección federal, se ha convocado este miércoles a la Coordinadora regional, en la que están representadas «todas las sensibilidades y todas las asambleas», para «dilucidar la cuestión».