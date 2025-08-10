Un domingo muy de agosto. Día de Cantabria, a tope

Día de Cantabria, en Cabezón de la Sal. De las 11.00 a las 22.00 horas, el pueblo está lleno de actividades. A las 12.00 horas, mensaje de afirmación cántabra por parte de la presidenta. El desfile de carrozas es a las 20.30 horas, seguido del castillo de fuegos artificiales y la actuación de los Hermanos Cosío.

Día de Cantabria, en Somo. Hinchables para los más pequeños durante todo la jornada. A las 20.30 horas, el pasacalles de las danzas de Ribamontán al Mar. Para coronar, a las 22.30 horas concierto de Mariu Torre.

Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Se celebra el Día del Agua con un Gran Parque Acuático en el Parque Monseñor de Cos, a partir de las 11.00 horas. Y, en paralelo al Día de Cantabria, el Festival del Folclore de Medio Cudeyo, con diferentes actuaciones desde las 19.30. Además, Fiesta de la sidra y una parrillada.

Subida al Cristo, en Oreña (Alfoz de Lloredo). Salida de los romeros a las 12.30 horas desde Viallán. Habrá misa, comida campestre, música y juegos para niños.

Circo Quimera, en Santander. Función del espectáculo de Raúl Alegría, este año bajo el título de 'Viva México!. En la carpa del Parque de Mesones, a las 20.00 horas.

Fiestas del turista, en Arredondo. Hinchables desde las 11.00 y, a partir de las 19.00, chocolatada.

Fiestas de El Salvador, en Castanedo. Desde las 12.00, carrera popular de orientación. A partir de ahí, blanqueo, paella y, ya por la tarde (17.30), el Juego de Pasapalabra (con inscripción).

Fiestas de San Roque, en Colindres. A primera hora, Liga Agility. A las 20.00 horas, el espectáculo de circo Stellar Circus.

Fiestas de San Román, en Carandía. Exposición y quedada de bicicletas desde primera hora. A las 12.00, Juegos en la naturaleza. Y durante la jornada, blanqueo, paella, hinchables, bingo y concurso de brisca.

Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. Bolos desde las 11.00 y, después, concurso de tortillas. por la tarde, juegos infantiles, concurso de brisca y clases de baile moderno antes de la actuación de DJ Varis (19.30).

Los conciertos de La Atalaya, en Laredo. Hoy, turno para escuchar a Aurora Bletrán. Con entrada (25 euros).

Cazábamos en grupo, en el Museo Altamira. Talleres, con sesiones a las 11.00 y a las 12.30 horas. Necesaria inscripción previa.

Un pueblo de leyenda, en Anievas. Un día lleno de magia y actividades folclóricas. Con distintas representaciones a lo largo de la jornada. Paellada a las 14.00 horas antes del teatro El bosque 'encuentado'. A las 20.00 horas, concierto de La Runfona y despedida con el pasacalles.

Pasacalles con Swing Boopers, en Suances. Desde las 13.00 horas, en el Paseo de la Marina Española.

Marcha popular, en Bárcena de Cicero. Con salida en Ambrosero (a partir de las 08.00 horas, en las Escuelas). Con inscripción.

Fiestas de San Lorenzo, en Laredo. Procesión del Santo a las 11.45 horas seguido de la misa. El pasacalles está a cargo de la peña Tío Simón y actuación de la academia Estrymens a las 13.00 horas.

Fiestas de San Lorenzo, en Pomar (Guriezo). Disparo de bombas y cohetes antes del pasacalles con los piteros de Barreda (11.00). Tras la misa (12.30), el aperitivo.

Fiestas de San Lorenzo, en Llerana. Disparo de bombas y cohetes a primera hora. Misa (12.00) y posterior blanqueo, antes de la programación de tarde, con hinchables y parrillada (20.00). La verbena arranca a las 21.00 horas con el grupo Paréntesis. Y a las 02.00, carrera en paños menores «para valientes».

Fiestas de San Lorenzo, en Pámanes. Con misa a las 12.00 cantada por la Coral Polifónica, Los Danzantes de Liérganes acompañarán la procesión posterior. El blanco, con 'Volando Boys'. Y, además, juegos infantiles, bingo y la romería (a las 21.00) con la orquesta Nueva Banda.

Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Certamen de acercamiento al tiro con arco antes de la misa (12.00) a la que seguirá el blanqueo amenizada por el mariachi Real de Jalisco. Bolos, juegos infantiles y romería con el grupo La Nave (21.30). A las 23.00 horas, Leticia Sabater.

Fiestas de San Lorenzo, en Villaverde de Soba. Misa a las 13.15, concurso de tortillas y comida popular. El baile tardeo (17.00) con Nando Saxo antes de cerrar con el concurso de Karaoke.

Fiestas de San Lorenzo, en Pujayo. Misa a las 12.00 y actuación de Las Mayuetas (14.00). Parque infantil, romería con el grupo Da Silva y con DJ Fronceda. Y ya por la noche, verbena.

Fiestas de Santa Filomena, en Isla. Pasacalles con 'Los Tatitos'. Desde las 19.00, actuación de 'Dirty Cleam's', sardinada, pregón, tributo a Estopa, bingo y DJ Javi Serrano.

Muestra Internacional de Folclore, en Colindres. Con el conjunto 'Taka Iki', de Islas Marquesas. En los Jardines de la Casa de Cultura.

Concierto de Ramón Bueno y su banda, en Comillas. Actuación en Corro Campíos, a las 22.00 horas.

Concierto de Soneto 21, en Noja. En el Palacio del Marqués de Albaicín, a las 21.00 horas.