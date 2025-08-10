Un domingo muy de agosto. Día de Cantabria, a tope
Santander
Domingo, 10 de agosto 2025, 07:54
-
10 de agosto
Hoy en Torrelavega
-
Desde por la mañana: Liga Somos 39300. Trivial de la Coral, una actividad enmarcada en los actos del centenario de la Sociedad Coral de Torrelavega, por diferentes puntos de la ciudad.
-
A las 11.00 horas: Concurso de Tortilla, organizado por la Liga Somos 39300, en la plaza Baldomero.
-
A las 11.00 horas: Marcha 'Bulevar Ronda en Fiestas', cuyas inscripciones deberán realizarse entre las 09.00 y las 11.00 horas en La Lechera.
-
De 11.00 horas a 00.00 horas: Mercado Renacentista 'Casa de la Vega', en Avenida de España, Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín. Con prueba puntuable de la Liga Somos 39300.
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Makilen', de la Compañía Levilibular, en la Plaza Mayor.
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en la Plaza Mayor, con la representación de 'Manekken Pis', de la Compañía CQP.
-
De 18.00 horas a 01.00 horas: Recinto ferial con todo tipo de atracciones y casetas, en El Zapatón.
-
A las 19.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Manekken Pis', de la Compañía CQP, en la Plaza Mayor.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Vive la Feria', en los Jardines de la Lechera, con actuaciones de Mago de Oz, La Fuga y Tributo a Fito & Fitipaldis.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Plaza Baldemoro Iglesias. Representación de 'White Button', de la mano de la compañía Ramiro Vergaz.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Agsustín Jiménez, con su espectáculo '¿Quién soy yo?', en el Teatro Municipal Concha Espina.
-
A las 22.00 horas: Espectáculo de música remember y actual 'We Love Disco', en el Bulevar Demetrio Herrero. Al mismo tiempo, prueba puntuable de la Liga de Peñas Somos 39300.
-
10 de agosto
Y además en Cantabria
-
Día de Cantabria, en Cabezón de la Sal. De las 11.00 a las 22.00 horas, el pueblo está lleno de actividades. A las 12.00 horas, mensaje de afirmación cántabra por parte de la presidenta. El desfile de carrozas es a las 20.30 horas, seguido del castillo de fuegos artificiales y la actuación de los Hermanos Cosío.
-
Día de Cantabria, en Somo. Hinchables para los más pequeños durante todo la jornada. A las 20.30 horas, el pasacalles de las danzas de Ribamontán al Mar. Para coronar, a las 22.30 horas concierto de Mariu Torre.
-
Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Medio Cudeyo. Se celebra el Día del Agua con un Gran Parque Acuático en el Parque Monseñor de Cos, a partir de las 11.00 horas. Y, en paralelo al Día de Cantabria, el Festival del Folclore de Medio Cudeyo, con diferentes actuaciones desde las 19.30. Además, Fiesta de la sidra y una parrillada.
-
Subida al Cristo, en Oreña (Alfoz de Lloredo). Salida de los romeros a las 12.30 horas desde Viallán. Habrá misa, comida campestre, música y juegos para niños.
-
Circo Quimera, en Santander. Función del espectáculo de Raúl Alegría, este año bajo el título de 'Viva México!. En la carpa del Parque de Mesones, a las 20.00 horas.
-
Fiestas del turista, en Arredondo. Hinchables desde las 11.00 y, a partir de las 19.00, chocolatada.
-
Fiestas de El Salvador, en Castanedo. Desde las 12.00, carrera popular de orientación. A partir de ahí, blanqueo, paella y, ya por la tarde (17.30), el Juego de Pasapalabra (con inscripción).
-
Fiestas de San Roque, en Colindres. A primera hora, Liga Agility. A las 20.00 horas, el espectáculo de circo Stellar Circus.
-
Fiestas de San Román, en Carandía. Exposición y quedada de bicicletas desde primera hora. A las 12.00, Juegos en la naturaleza. Y durante la jornada, blanqueo, paella, hinchables, bingo y concurso de brisca.
-
Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. Bolos desde las 11.00 y, después, concurso de tortillas. por la tarde, juegos infantiles, concurso de brisca y clases de baile moderno antes de la actuación de DJ Varis (19.30).
-
Los conciertos de La Atalaya, en Laredo. Hoy, turno para escuchar a Aurora Bletrán. Con entrada (25 euros).
-
Cazábamos en grupo, en el Museo Altamira. Talleres, con sesiones a las 11.00 y a las 12.30 horas. Necesaria inscripción previa.
-
Un pueblo de leyenda, en Anievas. Un día lleno de magia y actividades folclóricas. Con distintas representaciones a lo largo de la jornada. Paellada a las 14.00 horas antes del teatro El bosque 'encuentado'. A las 20.00 horas, concierto de La Runfona y despedida con el pasacalles.
-
Pasacalles con Swing Boopers, en Suances. Desde las 13.00 horas, en el Paseo de la Marina Española.
-
Marcha popular, en Bárcena de Cicero. Con salida en Ambrosero (a partir de las 08.00 horas, en las Escuelas). Con inscripción.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Laredo. Procesión del Santo a las 11.45 horas seguido de la misa. El pasacalles está a cargo de la peña Tío Simón y actuación de la academia Estrymens a las 13.00 horas.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Pomar (Guriezo). Disparo de bombas y cohetes antes del pasacalles con los piteros de Barreda (11.00). Tras la misa (12.30), el aperitivo.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Llerana. Disparo de bombas y cohetes a primera hora. Misa (12.00) y posterior blanqueo, antes de la programación de tarde, con hinchables y parrillada (20.00). La verbena arranca a las 21.00 horas con el grupo Paréntesis. Y a las 02.00, carrera en paños menores «para valientes».
-
Fiestas de San Lorenzo, en Pámanes. Con misa a las 12.00 cantada por la Coral Polifónica, Los Danzantes de Liérganes acompañarán la procesión posterior. El blanco, con 'Volando Boys'. Y, además, juegos infantiles, bingo y la romería (a las 21.00) con la orquesta Nueva Banda.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Parbayón. Certamen de acercamiento al tiro con arco antes de la misa (12.00) a la que seguirá el blanqueo amenizada por el mariachi Real de Jalisco. Bolos, juegos infantiles y romería con el grupo La Nave (21.30). A las 23.00 horas, Leticia Sabater.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Villaverde de Soba. Misa a las 13.15, concurso de tortillas y comida popular. El baile tardeo (17.00) con Nando Saxo antes de cerrar con el concurso de Karaoke.
-
Fiestas de San Lorenzo, en Pujayo. Misa a las 12.00 y actuación de Las Mayuetas (14.00). Parque infantil, romería con el grupo Da Silva y con DJ Fronceda. Y ya por la noche, verbena.
-
Fiestas de Santa Filomena, en Isla. Pasacalles con 'Los Tatitos'. Desde las 19.00, actuación de 'Dirty Cleam's', sardinada, pregón, tributo a Estopa, bingo y DJ Javi Serrano.
-
Muestra Internacional de Folclore, en Colindres. Con el conjunto 'Taka Iki', de Islas Marquesas. En los Jardines de la Casa de Cultura.
-
Concierto de Ramón Bueno y su banda, en Comillas. Actuación en Corro Campíos, a las 22.00 horas.
-
Concierto de Soneto 21, en Noja. En el Palacio del Marqués de Albaicín, a las 21.00 horas.
-
Concentración de caballos Las Nieves, en Ampuero. Con distintas actividades desde las 11.30 horas.
