Dos accidentes en la S-10 provocan retenciones en sentido Santander

M. Á. Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Dos colisiones por alcance en la S-10, a la altura de Peñacastillo y de Astillero ocurridas sobre las nueve de la mañana están provocando algunas retenciones y circulación irregular en sentido Santander.

Concretamente, por el accidente de Astillero hay retenciones entre el kilómetro 6 y el 1,9 en Peñacastillo, desde donde hay circulación irregular por la otra colisión, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Temas

DGT Dirección General de Tráfico