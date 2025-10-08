El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Colas en la S-10 en sentido Santander. DGT

Dos accidentes en la S-10 provocan retenciones en sentido Santander

M. Á.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:55

Dos colisiones por alcance en la S-10, a la altura de Peñacastillo y de Astillero ocurridas sobre las nueve de la mañana están provocando algunas retenciones y circulación irregular en sentido Santander.

Concretamente, por el accidente de Astillero hay retenciones entre el kilómetro 6 y el 1,9 en Peñacastillo, desde donde hay circulación irregular por la otra colisión, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

