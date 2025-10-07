El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teleférico mostrará una visión única de todo el valle del Pas. Daniel Pedriza

Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas

Doppelmayr y Leitner ya han trasladado al consejero de Turismo su interés en la infraestructura, cuyas obras empezarán dentro de un año

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El teleférico Mirador del Pas fue uno de los grandes proyectos de legislatura del PP de Ignacio Diego con el objetivo de relanzar la comarca ... pasiega, pero PRC y PSOE lo metieron en un cajón tras las elecciones de 2015. Su recuperación fue una de las primeras decisiones tomadas por María José Sáenz de Buruaga cuando llegó a Peña Herbosa en junio de 2023, empujada por la tenaz insistencia de Roberto Media –ahora consejero de Fomento y en aquel entonces director de Cantur– y del senador y alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, que se han convertido en sus principales impulsores durante los últimos años. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de retrasos durante esta legislatura debido a la necesidad de actualizar todo el papeleo técnico y ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  2. 2 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  3. 3 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  4. 4

    De la emoción a la alegría
  5. 5

    La recuperada feria de Anero se consolida gracias al gran respaldo de asistentes
  6. 6 Trope-Cultural, SD Logroñés-Racing y Sámano-Deportivo, en la primera ronda de Copa
  7. 7

    Cantabria dispone de 200.044 metros cuadrados de suelo industrial repartidos en cinco polígonos
  8. 8

    El exalcalde de Santillana: «Espero que se repare todo el daño que me han hecho»
  9. 9

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  10. 10

    La teoría del caos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas

Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas