La DYA carga contra Emergencias: «No nos movilizan aunque nuestra ayuda pueda ser vital»

José Carlos Rojo Santander Martes, 22 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El enfrentamiento que existe entre la DYA -la empresa encargada de la seguridad en las playas de Castro Urdiales- y el servicio de Emergencias del ... Gobierno de Cantabria viene creciendo de forma velada desde hace tiempo, según la propia DYA; pero no había trascendido hasta que la pasada semana estalló en redes sociales. «Una vez más estamos ante un caso que no sabemos a qué intereses responde, pero desde luego no al interés general», publicaba el pasado jueves la propia DYA en su perfil de X. «No movilizar los recursos disponibles en la playa de Oriñón, a menos de cinco minutos, como se ha venido haciendo siempre, demora la atención, algo que puede ser vital».

El mensaje se refería al rescate de un hombre de 53 años que fue evacuado ese día de la playa de Oriñón por el helicóptero del Gobierno de Cantabria con síntomas de 'preahogamiento' y con hipotermia. La playa de Oriñón no dispone de vigilancia en las playas, pero en ocasiones anteriores ha sido la DYA, por su cercanía, la que ha actuado para rescatar a alguien del agua. Las reacciones a la discusión entre organismos llegaron ayer. De un lado, el Ejecutivo regional aseguró que «en ningún momento se entrará en debates con nadie sobre el modo de actuación del Servicio de Emergencias», dijo la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia. Y añadió: «Las decisiones de movilización de determinados medios se hacen con criterios estrictamente técnicos en función de las características de la emergencia». Fuentes de Emergencias aseguran también de forma extraoficial que no existe ningún problema con la DYA y que «se les llama siempre que es necesario». No opinan lo mismo desde la propia DYA, donde se ve como algo «totalmente incomprensible» que no se les avisara el jueves «cuando estamos a tan sólo cinco minutos de la playa en cuestión», acredita Rafael Gómez, portavoz del organismo. Las frases Consejera de Presidencia Isabel Urrutia «La movilización de los medios en rescates se hace con criterios técnicos en función de cada caso» Portavoz de la DYA Rafael Gómez «Estamos ante algo que no sabemos a qué intereses responde, pero no al interés general» El aviso al 112 llegó pasadas las ocho de la tarde. El agente de sala tomó la decisión de movilizar al helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, que sacó del agua al hombre cuando se encontraba «a punto de ahogarse», cuentan los testigos. En intervenciones como estas el tiempo es oro, por eso desde la DYA se ha cargado contra el Ejecutivo regional por «no contemplarnos como complemento en el rescate», afirman. «Aquí lo que ocurre es que no sabemos a qué responde, pero no nos tienen en cuenta cuando hay que hacer un rescate de estas características. Y eso es un problema porque lo que prima en estos casos es llegar pronto, y si te demoras unos minutos, puede ser la diferencia entre que llegues a tiempo o que la persona esté ya muerta», argumenta Gómez. La DYA no está presente en Oriñón, «pero tenemos un puesto a apenas cinco minutos de la playa, con lo que lo que más nos sorprendió el pasado jueves fue ver cómo llegaban los efectivos de Emergencias sin que nos hubiesen avisado porque hubiésemos sido de gran ayuda para estabilizar a la persona que se encontraba en apuros». Servicio desde 1997 Indica en su página web este organismo que la «DYA (acrónimo de Detente y Ayuda) es una asociación sociosanitaria sin ánimo de lucro que lleva desde 1966 respondiendo '¡Ahora mismo vamos!' a todas las llamadas de auxilio». En Castro Urdiales llevan funcionando desde 1997 y actualmente cuentan con 35 profesionales que prestan sus servicios en el municipio. Curiosamente, ayer mismo Emergencias sí que los movilizó para sacar del agua a una persona que se encontraba en apuros en la misma playa, Oriñón. Un socorrista de la DYA acudió al lugar y ayudó a la persona a alcanzar un risco donde luego todos fueron evacuados por el helicóptero medicalizado del Gobierno. «Es un caso bastante parecido al del pasado jueves, cuando no nos avisaron. Por eso, ahora que nos han llamado, entiendo que lo del otro día fue un error imperdonable o que sencillamente han rectificado», asegura Gómez.

