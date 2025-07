El ecuador de la semana: se vienen días intensos

Ciclo de cine: 'George A. Romero: Redefiniendo el horror' , en Santander. En el Centro Cultural Doctor Madrazo, a partir de las 17.45 horas. Las dos películas son 'Night of the Living Dead' y 'Hungry Wives'. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Concierto de The Woggles, en Santander.La presentación del último disco de la legendaria banda de Atlanta es en la Sala Rock Beer the New. A las 21.00 horas. Con entrada.