Imagen de la reunión, este mediodía. Daniel Pedriza

Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores

Todas las cantidades, condicionantes y plazos de pago están claras, lo único que impide que se cierre el acuedo es que la Consejería sujeta su cumplimiento a que exista suelo presupuestario «para afrontar el impacto de 35 millones de euros que supone»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:19

Tan solo una cláusula en la redacción del acuerdo separa a los sindicatos docentes y a la Consejería de Educación para poner fin a más ... de diez meses de conflicto por la subida salarial. Las cantidades, los plazos, los sexenios... convencen a ambas partes, pero que la Consejería de Sergio Silva quiera sujetar el acuerdo al suelo presupuestario durante los años de aplicación de la subida es «más que una línea roja» para los representantes de los docentes.

