Educación y la Junta de Personal no llegan a un acuerdo: se mantiene la huelga de profesores

Tan solo una cláusula en la redacción del acuerdo separa a los sindicatos docentes y a la Consejería de Educación para poner fin a más ... de diez meses de conflicto por la subida salarial. Las cantidades, los plazos, los sexenios... convencen a ambas partes, pero que la Consejería de Sergio Silva quiera sujetar el acuerdo al suelo presupuestario durante los años de aplicación de la subida es «más que una línea roja» para los representantes de los docentes.

La novena reunión para negociar ha concluido manteniendo la convocatoria de huelga docente para el inicio del curso escolar la próxima semana. Y según los sindicatos, «el consejero de educación es quien tiene en su mano que esta misma tarde desconvoquemos la huelga». El encuentro comenzó sobre las 12.15 horas en el antiguo colegio Simón Cabarga con un último movimiento encima de la mesa por parte del Gobierno de Cantabria. A las 08.00 horas, el área de Silva, remitía una propuesta que se ajustaba al marco de petición de los sindicatos. «Hemos llegado a un acuerdo tanto en las cantidades, como en los matices», ha explicado Conchi Sánchez (Comisiones Obreras) en representación de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT). El documento recogía todas y cada una de las peticiones de los sindicatos, pero como ha lamentado Sergio Silva, «han considerado que condicionar el acuerdo a tener suelo presupuestario no es justo».

Los 35 millones de euros de impacto presupuestario, ha recordado el consejero, «es casi un ejercicio de realismo decir que para poder implementar una subida de este calibre necesitamos contar con los recursos necesarios para afrontarla». Sin embargo, la percepción de los sindicatos es distinta. Creen que la postura de Silva en la negociación es la de «un comisario del Partido Popular y no de un consejero de Educación». Los sindicatos han explicado que «no podemos ser tan irresponsables de firmar una cláusula que le permite a él, o a otros partidos políticos que accedan al poder, incumplir el texto y las cantidades que tanto tiempo nos ha costado alcanzar».

De la misma manera, Silva ha lamentado la «postura» de la Junta de Personal. Incluso, ha apelado a su «responsabilidad», con respecto al paro convocado para el inicio de curso, «conocen lo dañino que puede ser una huelga al inicio de curso». Además, el consejero ha anunciado que, previo al inicio de la reunión, la Consejería ha recibido este miércoles pasado la convocatoria de huelga para el inicio del curso en los centros de Educación Secundaria y Bachillerato y «esta mañana la solicitud para una manifestación el día 8 de septiembre por la tarde».

La negociación, por el momento, vuelve a quedar en pausa. No hay una nueva fecha para el diálogo. Y las trece jornadas de paro previstas para el inicio de las clases se acercan. Están previstas para los días 8 y 9 de septiembre en los colegios; 11 y 12 en los institutos; 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas.