Educación y sindicatos negocian para evitar la huelga al inicio de curso

El tiempo apremia a los sindicatos y a la Consejería de Educación en Cantabria. La convocatoria de huelga para el inicio de curso se acerca ... y las partes aún no han sido capaces de alcanzar un acuerdo, a pesar de la cercanía en las posturas desde julio. Este sería el tercer paro que desata el conflicto salarial. Y el más largo de todos los que han tenido lugar. Que «el curso comience, pero las clases no» preocupa tanto al Gobierno de Cantabria, como a los sindicatos. Pero han sido los convocantes, quienes han dado un paso más en el avance de la negociación. Tras la carta de Educación del viernes 22 de agosto, en la que remitía por escrito la última postura en los términos del acuerdo, y varias llamadas telefónicas del consejero, la Junta de Personal Docente ha hecho llegar un nuevo «principio de acuerdo» a la Consejería de Silva y una nueva fecha para negociar a primera hora de la mañana. Educación, al ver «la buena acogida» de las últimas tomas de contacto, ha convocado formalmente una nueva reunión para dar pasos hacia la desconvocatoria de la huelga docente y «conseguir un principio de acuerdo que ponga fin a una situación de conflicto que se dilata ya por diez meses».

¿Qué incluye la propuesta? Además de las cantidades y plazos que recogía la carta que el consejero de Educación, Sergio Silva, hizo llegar a cada sindicato de la Junta, los representantes de los docentes añaden dos condicionantes nuevos. Recapitulando los términos del acuerdo: llegar a 180,23 euros lineales en enero de 2029 (tal y como pedían los sindicatos), adelantar el pago del primer sexenio a septiembre de 2026 -a pesar de que en un primer momento Silva dijo que no era posible- y rebajar las horas de los sexenios a 150. A estos puntos de la negociación, los sindicatos suman la adecuación de las cantidades conforme al IPC y el aumento del primer sexenio, al que más docentes tienen acceso, a 150 euros al mes, «que se compense con el esfuerzo en las horas para cobrar el complemento».

La comunicación de los sindicatos iba acompañada de una nueva convocatoria de reunión -que no era oficia- el jueves 28 de julio. Silva, ante el movimiento de la junta, ha informado de que ha establecido una nueva fecha para retomar el diálogo, que lleva paralizado desde el pasado 16 de julio. La «novena» reunión tendrá lugar el jueves, 28 de agosto, a las 12.00 horas, «es mi responsabilidad como consejero , nuestra responsabilidad como Gobierno, hacer todo lo posible para evitar ese escenario y en esa empresa estamos embarcados».

Ambas partes dan este paso con el objetivo de evitar los paros. Para los sindciatos, «la clave para evitar la huelga de septiembre está en la aceptación de este principio de acuerdo por parte del consejero». Con el fin del conflicto salarial, han añadido, «se pondría fin a meses de conflicto y se abriría un escenario de negociación estable que permita, además, abordar otros compromisos pendientes», como la bajada de ratios, han dicho, «paralizada desde marzo». Porque, en definitiva, han concluido los representantes de la Junta: «El Gobierno de Cantabria tiene hoy en su mano demostrar voluntad política y responsabilidad. Nosotros mantenemos intacta la voluntad de diálogo y disposición a llegar a un acuerdo que garantice la dignidad de la labor docente y la calidad de la educación pública de nuestra Comunidad».