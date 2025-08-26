El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros de la Consejería de Educación esperan a que entren a la reunión los representantes de la Junta de Personal Docente. Roberto Ruiz

Educación y sindicatos negocian para evitar la huelga al inicio de curso

La propuesta de los sindicatos recoge los tiempos de pago propuestos por la Consejería, pero añade la adecuación conforme al IPC y el aumento del primer sexenio hasta los 150 euros | Educación convoca «la novena reunión» el jueves 28 de agosto a las 12.00 horas para evitar el paro y «conseguir un principio de acuerdo que ponga fin a una situación de conflicto que se dilata ya por diez meses»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 13:52

El tiempo apremia a los sindicatos y a la Consejería de Educación en Cantabria. La convocatoria de huelga para el inicio de curso se acerca ... y las partes aún no han sido capaces de alcanzar un acuerdo, a pesar de la cercanía en las posturas desde julio. Este sería el tercer paro que desata el conflicto salarial. Y el más largo de todos los que han tenido lugar. Que «el curso comience, pero las clases no» preocupa tanto al Gobierno de Cantabria, como a los sindicatos. Pero han sido los convocantes, quienes han dado un paso más en el avance de la negociación. Tras la carta de Educación del viernes 22 de agosto, en la que remitía por escrito la última postura en los términos del acuerdo, y varias llamadas telefónicas del consejero, la Junta de Personal Docente ha hecho llegar un nuevo «principio de acuerdo» a la Consejería de Silva y una nueva fecha para negociar a primera hora de la mañana. Educación, al ver «la buena acogida» de las últimas tomas de contacto, ha convocado formalmente una nueva reunión para dar pasos hacia la desconvocatoria de la huelga docente y «conseguir un principio de acuerdo que ponga fin a una situación de conflicto que se dilata ya por diez meses».

