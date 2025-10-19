–Ahora que se habla del cierre de Almaraz y que parece que las nucleares son de derechas, ¿tiene una opinión desapasionada sobre este tipo ... de energía?

–Desde una perspeciva meramente eléctrica, la energía nuclear aporta muchas ventajas al sistema eléctrico, sobre todo en lo que tiene que ver con esa regulación que es un poco lo que pasó en el apagón de abril. Desde esa perspectiva son un aliado; desde la del cambio climático, yo diría que también, puesto que en su trabajo diario no generan gases de efecto invernadero. ¿Tienen otros problemas? Claro, la gestión de los residuos es un problema, los posibles temas de seguridad nuclear también lo son, por lo tanto tiene también sus debilidades. Quizá yo, si tuviera que opinar, diría que la energía nuclear debería seguir siendo un aliado en el futuro próximo, y a lo mejor poco a poco, a medida que se vayan dando las condiciones, ya ir pensando entonces en sustituirla por energías más limpias. Pero a corto plazo creo que hay suficientes desafíos en el sistema, con la integración de la renovable, como para considerar a la nuclear fuera de la ecuación, considerarla un enemigo también. Ahora mismo, a corto o medio plazo, pienso que la nuclear puede jugar un papel positivo en el desarrollo de las renovables. Parece un contrasentido, pero no lo es.