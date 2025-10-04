El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una ganadero accede con sus terneras al ferial de Torrelavega. Luis Palomeque

La enfermedad hemorrágica deja de ser una pesadilla para los ganaderos

La Consejería, que el año pasado contabilizaba 1.716 infecciones y 232 fallecimientos a estas mismas alturas, no ha notificado ningún caso positivo en Cantabria

Rafa Torre Poo

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) ha dejado de ser una pesadilla para los ganaderos de Cantabria. Su llegada a la región hace tres años procedente ... del sur del país trajo consigo un reguero de afecciones y muertes que, durante momentos, sobre todo al principio, puso en jaque la viabilidad de algunas explotaciones. Sin embargo, ahora parece que está controlado, si se observan las buenas cifras actuales. La Consejería de Ganadería no ha recibido ningún caso positivo en lo que va de campaña -solía empezar a mediados del verano-. Y como muestra, un botón: el año pasado a estas mismas alturas, la EHE se había expandido por prácticamente toda la geografía cántabra -las trece comarcas agrarias en las que está dividida-. El mosquito que la transmite infectó en los primeros 42 días -el brote se decretó el 19 de agosto- a 1.716 cabezas de ganado y había matado a 232 de ellas. Una media de casi seis animales fallecidos al día.

