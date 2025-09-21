Como delegado del Gobierno, Pedro Casares (Santander, 1983) tiene dos tareas encomendadas: lograr que los cántabros sean conscientes de los «muchos avances sociales» que ... llegan desde Madrid y que impactan en su día a día -habla de la revalorización de las pensiones, de la subida del salario mínimo, del ingreso mínimo vital...- y hacer que la agenda de inversiones del Estado en la comunidad se desarrolle lo antes posible. Él añade una más en su labor de interlocución entre el Ejecutivo central y regional: tender la mano a Buruaga para llegar a acuerdos concretos y reducir el nivel de crispación.

-¿Por qué ya no es capaz de garantizar que el proyecto del tren a Bilbao será entre las dos capitales? ¿Qué ha cambiado?

-El Gobierno de España está comprometido con esa actuación. Tal es así que ha decidido hacer un estudio por tramos que nos permita conocer la viabilidad del proyecto y que podamos priorizar las actuaciones. Si estamos hablando de este tren es porque Pedro Sánchez lo ha puesto encima de la mesa, no como antes.

-Si es inviable por su precio en un único proyecto, será igual de inviable aunque se trocee. ¿No hay otra intención?

-Que la inversión sea importante no quiere decir que no se pueda asumir. Quiere decir que hay que priorizar por dónde empezamos para rentabilizarlo al máximo. Y hay que esperar al estudio, que dice que el tramo Castro-Bilbao puede tener mayor demanda por número de pasajeros.

-Una de las quejas es que ese estudio no sea público. ¿No es una falta de respeto que el ministro no haya devuelto la llamado a la presidenta Buruaga?

-La lealtad institucional es de ida y vuelta. La presidenta pide un estudio que todavía no está. Y critica al Ministerio sin haber hablado con el ministro. Yo tomé posesión como delegado el 5 de agosto y el día 12 la primera carta que mandé para pedir una reunión fue a la presidenta de Cantabria, porque creo en la colaboración entre instituciones y porque hay que trabajar juntos por Cantabria. Ha pasado más de un mes y no ha contestado. Y no lo he criticado públicamente desde el minuto uno como ella con el ministro.

Trenes de Cercanías «Hay un contrato y la empresa lo tiene que cumplir. No tenemos noticias de que haya ningún retraso»

-Que una lo haga mal no justifica que el otro haga lo mismo. Su petición de explicaciones parece razonable.

-El ministro Puente y el conjunto del Gobierno tienen una relación fluida con Cantabria y Buruaga lo sabe, que siempre responde rápido. Pero el ministro en esta ocasión estaba fuera de España y la presidenta no tardó un minuto en criticarle. El Gobierno va a colaborar con todo siempre y cuando partamos de la base de que queremos trabajar por Cantabria y no meter ruido.

-Buruaga tampoco le llamó tras conocerse que el atacante de la sede del PSOE era el hijo de la alcaldesa de Bezana. ¿Ve delito de terrorismo, como la Fiscalía?

-No me ha llamado la presidenta, ni la alcaldesa, ni nadie del PP. Yo fui el primero que desvinculé lo que hizo el hijo con la madre. El atentado contra la sede es un hecho gravísimo y no debemos banalizar la violencia. Cuando te dedicas continuamente a insultar a tus rivales, cuando compras los discursos de odio de la extrema derecha, cuando atentas contra derechos fundamentales de colectivos o de minorías, hay consecuencias. Sobre el tipo de delito... No conozco de qué se les acusa porque hay secreto de actuaciones. Le corresponde a la Justicia decir si hay terrorismo, odio, delitos contra derechos fundamentales... Pero allí se puso en riesgo la vida de las personas.

-¿Qué le va a ofrecer a Buruaga en esa reunión que ha pedido?

-Mantener una relación de cordialidad institucional y que podamos tener un diálogo fluido entre instituciones. Es importante que lleguemos a acuerdos estratégicos en ámbitos en los que el Gobierno de España está dispuesto a colaborar como vivienda, sanidad, educación, servicios sociales... Que trabajemos en esa agenda tan importante de inversiones del Estado en Cantabria. Luego, es fundamental que bajemos el ruido y la crispación.

Espigones de La Magdalena «Lo han pactado el Ayuntamiento y el Ministerio, pero si de mí dependiera, esa obra no se haría»

-¿Los nuevos trenes de Cercanías llegarán a tiempo?

-No tenemos conocimiento de que haya problemas con el contrato. Confío en que los trenes lleguen a lo largo de 2026. Hay un contrato y la empresa lo tiene que cumplir. En lo que depende del Gobierno de España, hay una garantía de que las Cercanías seguirán siendo gratis hasta que llegue el último tren.

-Es cierto que este Gobierno es quien ha comenzado las obras del AVE a Madrid, pero, ¿por qué no dan fechas?

-Es complicado dar fechas en proyectos de estas magnitudes y con la complejidad que tiene una inversión de estas características. Más si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en Palencia está abierto ese litigio. Pero sí hay una certeza: el compromiso del Gobierno de España con el AVE Madrid-Cantabria, con todos los tramos de Palencia ya en marcha y el Alar-Reinosa en redacción.

-Tres de los cinco tramos en obras deberían estar acabados.

-Si podemos hablar de retrasos es porque hay obras, no como en otros momentos. Y esos retrasos, en cualquier caso, no son por falta de compromiso del Ministerio.

-Insisto en lo mismo, en el calendario para el tercer carril de la A-8, la Aguilar-Burgos...

-Los proyectos están avanzando. Son muchos, porque en este momento el Estado tiene movilizados proyectos por valor de 4.000 millones en Cantabria para ejecutar en varios años. Está en marcha el tercer carril de la A-67, hay tramos de la Aguilar-Burgos aunque nos gustaría que fuera más rápido, y eso soy el primero que lo reconoce... La carretera de La Hermida estamos a pocos meses de inaugurarla. Espero que pronto veamos máquinas en la ampliación de la A-8, porque es parte de las inversiones estratégicas en la comunidad.

-Ministerio y Santander acordaron construir el segundo espigón, al que usted se opone. ¿Desde Delegación maniobra para cambiar la opinión en Madrid?

-A mí la obra de los espigones no me ha gustado nunca porque creo que no es la mejor solución. Si de mí dependiera, no se habrían hecho nunca. Es cierto que el Ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y el Parlamento han cambiado de posición y que el Ministerio ha llegado a ese acuerdo. Pero fíjese, quien ha cambiado de opinión ha sido Gema Igual, en función de sus intereses particulares para mantener la Alcaldía. Acordó con Cs tirarlos para seguir siendo alcaldesa y ahora vuelve a cambiar de opinión.

Ve un PP «nervioso» «Frente a una presidenta ausente, hay un PSOE con proyecto de región y liderazgo sólido»

-Defiende la quita de la deuda. Más allá del origen del acuerdo o los beneficios para los servicios públicos, los cántabros dejarán de deber 1.350 euros por cabeza como cántabros y pasarán a deber 1.700 como españoles, porque asumen parte de lo que deben Cataluña o Valencia.

-La quita es una medida importantísima para Cantabria que supone 809 millones de euros. A los cántabros nos van a quitar el 24% de nuestra deuda, por encima del 19% de la media. No entiendo la posición de Buruaga, salvo que no esté actuando como presidenta de Cantabria, sino como presidenta del PP haciendo seguidismo de Feijóo. Sigue la estrategia de confrontación con el Gobierno de España y cualquier cosa le vale. Le pido que recapacite.

-¿Cantabria seguirá siendo la región con más financiación por habitante con el nuevo modelo?

-Eso hay que recordarlo. Con el actual modelo, que aprobó el PSOE, Cantabria es la mejor financiada. Con el nuevo modelo que toca revisar, Cantabria no va a perder un solo euro, frente a las mentiras del PP de que perderemos 400 millones al año. Ni 400, ni 40, ni 4, nada. Y es importante que la gente sepa que el año que viene, Cantabria recibirá un 8% más de dinero que este año, la mayor subida de España. Si ya éramos lo mejor financiados, lo seremos más.

-Pero sí puede perder posiciones relativas por el criterio de ordinalidad que exige Cataluña.

-Confío en que Cantabria siga siendo una de las mejor financiadas. Estoy seguro por los criterios que se están valorando para el reparto. Buruaga exige igualdad de trato. ¿Propone que tengamos la misma financiación por habitante que la media, que supondría perder 700 euros por persona? En siete años, Cantabria ha recibido con Sánchez 4.500 millones más que en los siete de Rajoy. La pregunta es: si tenemos más dinero que nunca, ¿por qué los servicios públicos van a peor y no se benefician de eso? ¿Por qué no mejora la educación o la sanidad? ¿A qué lo dedica Buruaga?

-Zuloaga fue delegado antes de iniciar su campaña autonómica y ahora usted hace lo mismo. El PP les acusa de hacer un uso partidista de la Delegación.

-Hace unas semanas el PP me critica por estar ausente en Cantabria y ahora por hacer mucha política en Cantabria... Esa reflexión del trampolín electoral es como si yo dijese que Buruaga hace política desde la presidencia de la comunidad en favor de los intereses del PP. Pues sí, en las instituciones estamos para hacer política y defender los intereses de los cántabros. Yo como delegado voy a trabajar por Cantabria. Lo que pasa en realidad es que el PP está nervioso porque ve a un PSOE con proyecto de región y un liderazgo sólido. Eso contrasta con una presidenta ausente que ni gestiona ni gobierna. La mayoría de días no sabemos a qué dedica su agenda, más allá de confrontar con Sánchez.