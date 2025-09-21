El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casares, el pasado viernes por la tarde, en el balcón del edificio de la Delegación del Gobierno de España en Cantabria. Juanjo Santamaría

Pedro Casares

Delegado del Gobierno en Cantabria y líder del PSOE regional
«El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»

Espera desde hace un mes ser recibido por la presidenta: «Hay que llegar a acuerdos y bajar el nivel de ruido»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Como delegado del Gobierno, Pedro Casares (Santander, 1983) tiene dos tareas encomendadas: lograr que los cántabros sean conscientes de los «muchos avances sociales» que ... llegan desde Madrid y que impactan en su día a día -habla de la revalorización de las pensiones, de la subida del salario mínimo, del ingreso mínimo vital...- y hacer que la agenda de inversiones del Estado en la comunidad se desarrolle lo antes posible. Él añade una más en su labor de interlocución entre el Ejecutivo central y regional: tender la mano a Buruaga para llegar a acuerdos concretos y reducir el nivel de crispación.

