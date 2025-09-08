La UC estrena curso académico con cerca de 2.000 nuevos alumnos La Universidad de Cantabria reabre sus puertas con sesiones de presentación y de bienvenida, y con una oferta académica de 35 grados y dobles grados

Acto de bienvenida, esta mañana, en la Facultad de Geografía e Historia de la UC, en el campus de Las Llamas.

Mada Martínez Santander Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

La Universidad de Cantabria (UC) también ha retomado hoy las clases en la mayoría de los grados que imparte en sus campus de Santander y Torrelavega, y lo ha hecho con cerca de 2.000 alumnos nuevos. En las facultades y escuelas de la UC se han sucedido esta mañana las jornadas de presentación y los actos de bienvenida. Al margen de nervios y despistes buscando el aula, la jornada ha comenzado con normalidad, según apuntan fuentes de las institución pública.

La UC reabre sus puertas con una oferta de 30 grados y cinco dobles grados. Las clases comienzan hoy y el primer tramo del curso 2025-26 se extenderá hasta el 15 de diciembre. Tras los exámenes, la actividad lectiva se reactivará el 4 de febrero y concluirá el 21 de mayo de 2026. Y vuelta a los exámenes.

Hay que decir que la matriculación final de la Universidad de Cantabria aún no está cerrada al cien por cien, puesto que quedan un par de listas por actualizarse, sobre todo, en carreras de alta demanda, como las agrupadas bajo el paraguas de las ciencias de la salud. En este sentido, el periodo de inscripción en los másteres que oferta la UC se mantiene abierto.

Por otro lado, la Universidad Europea del Atlántico retomará sus clases este próximo miércoles, 10 de septiembre, con jornadas de presentación para sus alumnos de primer curso en sus instalaciones del Parque Científico y Tecnológico (Pctcan) de Santander. Al día siguiente, se empezará con la actividad académica.