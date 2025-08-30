El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un estudiante que busca piso para compartir mira un tablón repleto de anuncios. DM

Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros

El inminente inicio del curso universitario pone de relieve la cada vez mayor problemática para alojarse en Santander | Los tradicionales alquileres de una vivienda completa se han disparado un 7,2% respecto al año pasado a estas fechas

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

A las ya de por sí muchas preocupaciones que tiene por delante un estudiante que está a punto de comenzar sus estudios superiores en ... la universidad -aprobar la PAU, superar la nota de corte de acceso...- se suma ahora la de encontrar un lugar donde alojarse en el caso de residir fuera de la región o de hacerlo en alguna localidad lo suficientemente alejada o incomunicada como para desaconsejar el desplazamiento diario a la facultad. En Santander, donde se encuentran la gran mayoría de centros universitarios de Cantabria, no es una tarea fácil: las residencias de estudiantes están prácticamente llenas, el precio de los alquileres de los pisos están disparados -han subido un 7,2% en sólo un año- y compartir piso está por las nubes. Los cuartos más baratos de la capital rondan los 300 euros al mes y los más caros llegan a 700.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  4. 4

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  5. 5

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  9. 9 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros

Estudiantes en busca de piso: residencias casi llenas y habitaciones sueltas desde 300 euros