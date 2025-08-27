Los estudiantes cántabros tienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera

Los estudiantes cántabros obtienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera en todas las etapas educativas. Es una de las realidades que recoge el informe ... sobre el estado y situación del sistema educativo no universitario en Cantabria del curso 2023/24, elaborado por el Consejo Escolar (CEC). Por ejemplo, en Educación Primaria la tasa de aprobados de Matemáticas e Inglés es de 92,7%, el más bajo de todas las materias. En Educación Secundaria, mientras tanto, los porcentajes varían desde el 79 al 89%. Y en Bachillerato desde el 86 hasta el 93%.

«Hay una realidad que es que las áreas instrumentales, matemáticas y lengua, son soporte del resto de aprendizajes, y eso nos lleva a que les prestemos especial atención», planteó el consejero de Educación, Sergio Silva, «hemos visto como los resultados de las dos principales materias se han desplomado a nivel nacional en el informe PISA y ha llevado al Ministerio de Educación a poner en marcha programas de protección territorial en esos dos ámbitos». Pero aún hay más. Silva planteó que, además del refuerzo del Gobierno de España, desde Cantabria se han impulsado «como novedad en este curso» planes de refuerzo en el ámbito de la Competencia Matemática y Lectura, «con especial atención a la Matemática que es en la que los resultados son más bajos en Cantabria». Y en cuanto a la Lengua Extranjera, «que también es algo que nos preocupa y nos ocupa», este año Educación pone en marcha «entre los planes estratégicos, Cantabria Pluribilingüe». Una iniciativa, dijo el consejero, «que requiere de muchos esfuerzos del personal docente», para que los centros puedan arrancar con estos programas plurilingües, «tendremos que contar con el profesorado con la capacitación lingüística necesaria, hasta ahora se pedía un B2 y nosotros creemos que debemos ir hacia un C1. Esto exige planificarlo, financiarlo e implementarlo, y nos va a llevar a tiempo».

No son las únicas conclusiones que recoge el informe. El Consejo Escolar de Cantabria ha elaborado lo que consideran «el análisis de la salud de la educación» en la Comunidad. Y, además de plasmar datos relativos al contexto territorial, demográfico y social de laeducación; la organización, participación y políticas educativas; los recursos educativos y la escolarización y resultados académicos, el organismo educativo plantea propuestas para la Consejería de Educación. «En base a los datos y su comparativa con otras comunidades autónomas, realizamos propuestas de mejora sobre nuestro sistema educativo», explicó el vicepresidente del CEC, Eduardo Caballero.

Precisamente una de esas conclusiones tiene que ver con el uso de los recursos económicos de la Consejería. Presentan como propuesta «promover el equilibrio entre presupuesto y gasto en el Capítulo 6 de los recursos económicos de cada ejercicio contable (Inversiones. Obras y Equipamientos) con las medidas necesarias para dar respuesta a las mejoras en los centros educativos, tanto en tiempo como en necesidades». Y a este respecto, Caballero planteó que «está muy bien que se destinen recursos al capítulo 1 -el de personal-, es muy importante tener docentes adecuadamente formados y con un número que responda a lo que se demande, pero no podemos abandonar la inversión y la mejora de los centros educativos en obras y equipamientos».

Otras de las iniciativas que propone el informe al Gobierno de Cantabria tienen que ver con «fomentar las medidas de participación de la comunidad educativa», intensificar los recursos «destinados a la prevención del acoso escolar y la violencia en el entorno educativo», intervenir en la mejora de los resultados de las competencias de Matemáticas y Lengua Extranjera, o alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto de Cantabria en el presupuesto destinado a Educación.

Pero no todo es negativo. «La salud del sistema educativo de Cantabria es buena», concluyen la presidenta del CEC, María Ángeles Navarro, y Caballero. Por ejemplo, los cántabros somos la tecera Comunidad Autónoma con menor tasa de abandono escolar de España, «en torno al 5,5% en 2024, muy por debajo del 9% que tiene como objetivo la Unión Europea para 2030». También destacó el consejero, que Cantabria cuenta con el «mayor esfuerzo y mayor cantidad de recursos en educación inclusiva, con más de mil profesionales, por encima de lo que la Comunidad ha tenido jamás». Incluso, subrayó, «pese a la polémica contamos con el mayor presupuesto para sueldos de docentes que ha habido jamás en nuestra Comunidad Autónoma, con más de 415 millones de euros dedicados».

Por ello, Silva hizo un llamamiento a analizar los datos, «debemos hacer un esfuerzo por volver al dato, mirar al dato para hacer los análisis, y sobre todo, para tomar las decisiones estratégicas». A su juicio, «cada vez que vamos al dato, queda más claro que muchas veces estamos en el ámbito de los tópicos, y que realmente la realidad no se corresponde con lo que algunos dicen que ocurre en Cantabria».