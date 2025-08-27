El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros de la Consejería de Educación en el Consejo Escolar de Cantabria. Juanjo Santamaría

Los estudiantes cántabros tienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera

El informe sobre el Estado del Sistema Educativo No Universitario de Cantabria, elaborado por el Consejo Escolar, cree necesario «equilibrar» el presupuesto para recursos de personal e infraestructuras: «No podemos abandonar la inversión en obras y equipamientos de los centros educativos»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:56

Los estudiantes cántabros obtienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera en todas las etapas educativas. Es una de las realidades que recoge el informe ... sobre el estado y situación del sistema educativo no universitario en Cantabria del curso 2023/24, elaborado por el Consejo Escolar (CEC). Por ejemplo, en Educación Primaria la tasa de aprobados de Matemáticas e Inglés es de 92,7%, el más bajo de todas las materias. En Educación Secundaria, mientras tanto, los porcentajes varían desde el 79 al 89%. Y en Bachillerato desde el 86 hasta el 93%.

