María Sánchez y Miguel Ángel Vargas. DM / L. Palomeque

La exconsejera María Sánchez y el diputado Vargas, aspirantes a interventor del Parlamento

La socialista, ya fuera de la política, y el popular, que también es portavoz municipal en Torrelavega, pelearán con otros dieciséis candidatos para ganar en un concurso-oposición

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La socialista María Sánchez ocupó un escaño en el Parlamento de Cantabria entre mayo de 2019 y hasta su dimisión de todos los cargos en ... abril de 2022, primero como diputada socialista en la candidatura que encabezó Pablo Zuloaga y después, tras la formalización del bipartito PRC-PSOE, como consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. A Miguel Ángel Vargas, la presidenta del PP regional le encargó la tarea de encabezar la lista municipal en Torrelavega y, al mismo tiempo, le dio un puesto de salida en la candidatura a la Cámara regional, donde desde las últimas elecciones ejerce como diputado. Entraron en la institución por el voto de los ciudadanos en la urna y ahora quieren hacerse un hueco por sus méritos y capacidad porque ambos aspiran a conseguir el puesto de interventor, que acaba de salir a concurso ante la inminente jubilación de la actual titular.

