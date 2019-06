'Réquiem por un campesino español' abre las pruebas de Selectividad en Cantabria

«Ha sido más fácil de lo esperado». Es la conclusión mayoritaria que sacan los alumnos que se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad (EBAU), una vez finalizado el primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura II. «Estoy contento, pensé que iba ser más difícil», confiesa Jorge Gutiérrez, del IES Valle de Camargo de Maliaño en los pasillos de la Facultad de Derecho y Económicas, una de las sedes de la Universidad de Cantabria en donde se desarrolla, desde hoy y hasta el viernes, la convocatoria ordinaria. «No merece la pena ponerte tan nerviosa, agobiarte... Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba», analiza por su parte Inés Beatriz Madureira, del IES de El Astillero. «Vienes con nervios porque tienes que demostrar en un examen todos lo que has aprendido en el Bachillerato, pero al final es fácil. Una vez que entras y pierdes el miedo a lo desconocido, te das cuenta de que no es para tanto. Tienes que estudiar, pero si lo has llevado bien durante todo el año, es suficiente para sacarlo adelante», reflexiona ya con los apuntes del segundo examen, el de Historia de España, entre las manos.

A su lado, su compañera de instituto Rosa López compartía su opinión. «Al principio tienes mucha presión porque te dicen que son pruebas muy importantes para tu vida, que te juegas el futuro, pero una vez dentro del aula, te das cuenta que el examen es más fácil que algunos de los que hemos hecho en Bachillerato. Ha entrado lo que queríamos todos», asegura.

Exactamente, hacer un comentario de texto y contestar unas preguntas sobre un fragmento de 'Réquiem por un campesino español', la obra de Ramón J. Sender, uno de los novelistas españoles más importantes de la posguerra en el exilio. «Creo que, de todas las posibilidades que nos podían caer, era el más fácil de todas. Por lo menos es la que más me había estudiado», apunta Madureira. Un pálpito acertado.

Las caras, los gestos tensos, de primera hora de la mañana, antes de que les llamaran a las aulas en orden alfabético, mutaron a sonrisas y confianza tras el primer examen. Porque por muchos mensajes tranquilizadores que trasladen previamente los profesores de los institutos, curtidos en mil batallas similares, el miedo a lo desconocido de los jóvenes estudiantes sólo se vence tras comprobar que la realidad no asusta tanto como la imaginación, que la preparación con la que llegan de clase suele ser aval más que suficiente para superar el listón exigido: en la presente década el porcentaje de aprobados en Cantabria ha basculado entre el 92% y el 96%.

Son 2.440 los estudiantes cántabros que se enfrentan este año a la convocatoria ordinaria de la Selectividad –denominación que se sigue imponiendo a las nuevas referencias–, de los cuales 2.366 son alumnos de Bachillerato procedentes de 57 institutos y colegios y otros 74 estudiantes proceden de ciclos formativos de Grado Superior de FP.

Después del atracón de hoy, en los que los alumnos se examinan también de Historia de España e Inglés (o Francés o Alemán en caso de que hayan sido seleccionados como primer idioma), entre mañana y pasado lo harán de la materia específica correspondiente a la modalidad elegida en Bachillerato y de las optativas que quieran aquellos que desean subir nota porque la necesitan para poder acceder a los carreras universitarias que aspiran a cursar durante los próximos años.

Las notas provisionales, el 17

Las notas provisionales se publicarán el 17 de junio. Desde el día siguiente y hasta el 20 podrá presentarse una solicitud de revisión de las mismas. Las calificaciones sujetas a este proceso se publicarán el 27 de junio.

A partir del 18 de junio comenzará el periodo de solicitud de plazas (preinscripción) en la UC, en el que los futuros universitarios podrán solicitan plaza en los 29 estudios de grado y tres dobles grados ofertados por la institución dirigida por Ángel Pazos. Este plazo permanecerá abierto hasta el 1 de julio. La solicitud podrá realizarse por internet o personalmente en el Servicio de Gestión Académica de la UC.

Por su parte, la convocatoria extraordinaria abandona su habitual emplazamiento de septiembre y se celebrará en julio, los días 4, 5 y 8, lo que va a permitir al alumnado de la región disponer de las mismas oportunidades que el de otras comunidades para acceder a los estudios universitarios, ya que Cantabria era uno de las pocos territorios en los que las pruebas aún se realizaban después del verano.